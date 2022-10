Tragická nehoda na zastávke Zochova má už päť obetí, polícia priniesla aj ďalšie informácie (video+foto)

Vodič je v cele policajného zaistenia

3.10.2022 (Webnoviny.sk) - Nedeľňajšia tragická dopravná nehoda v Bratislave má už päť obetí. Ako informuje polícia na sociálnej sieti Facebook, v nemocnici zraneniam podľahla 21-ročná žena.Tragická nehoda sa stala v nedeľu na zastávke Zochova. Vodič osobného auta, ktorý bol pod vplyvom alkoholu, zrazil viacero ľudí. Štyria z nich na mieste zraneniam podľahli, ďalších odviezli sanitky do nemocnice. Stav niektorých je veľmi vážny.V prípade začal policajný vyšetrovateľ stíhanie vo veci trestného činu usmrtenia. Ako informuje bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff , vyšetrovaním tragédie sa zaoberajú policajti krajskej kriminálky. „Vyšetrovateľ nevylučuje zmenu právnej kvalifikácie v tomto prípade," uviedol Szeiff.Ako dodal, vodičovi po nehode namerali dychovou skúškou 1,69 promile alkoholu a umiestnili ho v cele policajného zaistenia.Tragická nehoda sa stala v nedeľu 2. októbra o 22:24. Ako poznamenal policajný hovorca, 60-ročný vodič viedol vozidlo Škoda Superb po Staromestskej ulici v smere na most SNP.„V stave vylučujúcom spôsobilosť viesť motorové vozidlo spôsobenom požitím alkoholu neprispôsobil jazdu svojim schopnostiam a vlastnostiam vozidla a zišiel mimo vozovku na zastávku mestskej hromadnej dopravy (MHD) Zochova," uviedol Szeiff.Na zastávke sa v tom čase nachádzalo viacero osôb, do ktorých vozidlo vo vysokej rýchlosti narazilo. „Pri nehode na mieste zahynuli štyri osoby, tri osoby boli v kritickom stave prevezené do nemocníc, ďalšie tri osoby utrpeli zranenia vyžadujúce si ich ošetrenie v nemocniciach," doplnil.V čase dopravnej nehody sa podľa hovorcu vo vozidle nachádzal aj 36-ročný spolujazdec, ktorý bol rovnako podrobený dychovej skúške. Pri tej mu namerali 0,5 mg/alkoholu vo vydychovanom vzduchu.K tragickej nehode sa vyjadril aj generálny prokurátor SR Maroš Žilinka , ktorý na sociálnej sieti prejavil úprimnú sústrasť rodinám pozostalých. „Orgány prokuratúry garantujú zákonné vyšetrenie tragédie, ktoré povedie k spravodlivému potrestaniu vinníka," uviedol Žilinka.Výkon dozoru nad zákonnosťou prípravného konania bude podľa jeho slov vykonávať prokurátor krajskej prokuratúry Bratislava pod dohľadom prokurátora Generálnej prokuratúry SR