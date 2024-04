Politológ: Drucker je najdôveryhodnejším politikom, pretože nie je kontroverzný

Nevyjadruje sa radikálne a kontroverzne

27.4.2024 (SITA.sk) - Minister školstva Tomáš Drucker Hlas-SD ) je najdôveryhodnejší minister, pretože nie je kontroverzný a je akceptovateľný pre voličov oboch strán politického spektra. Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak Drucker je podľa neho vnímaný ako umiernený politik.„Z jeho úst sme nepočuli niečo, čo by sme mohli nazvať radikálne, extrémistické, čo by mohlo spoločnosť rozdeliť, alebo čo by mohlo voličov jedného alebo druhého názorového spektra vyslovene nahnevať. Jeho neradikálne a nekontroverzné vyjadrovanie mu zjavne pomáha," zhodnotil.Prieskum dôveryhodnosti podľa Koziaka zároveň meria aj mieru kontroverznosti politikov. Kontroverzní politici majú veľa priaznivcov, ale aj odporcov. Drucker veľa odporcov nemá. V poslednom prieskume agentúry Focus mu dôveru prejavilo 47 percent opýtaných, čo je síce rovnaké percento ako pri ministrovi práce Erikovi Tomášovi (Hlas-SD), no Drucker má zároveň najnižšiu mieru nedôvery – 44 percent, kdežto Tomášovi nedôveruje 47 percent respondentov.„Je to jeho vysvedčenie za uvážlivosť a zmierlivosť," hodnotí Koziak. Druckerova nekontroverznosť však môže byť podľa politológa paradoxne niečím, čo môže hatať jeho postup v rámci strany, pretože politik by mal byť výraznejší.„Na to, aby postupoval v rámci štruktúr Hlasu-SD, je potrebné oveľa viac ako podpora voličov. Musí mať na to ambície a podporu v rámci straníckych štruktúr," poukázal. Drucker podľa neho nie je výrazným politikom, čo preukazuje už dlhodobo, odkedy sa pohybuje na politickej scéne.„Nechcem mu krivdiť, ale keby sme si mali spomenúť na nejakú agendu, ktorú počas svojho politického života pretlačil, tak si asi nespomenieme, s čím dôležitým by sme ho spojili," dodal Koziak.Na opačnej strane rebríčka sa ako najnedôveryhodnejšia ministerka ocitla šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová (nom. SNS ), ktorej nedôveruje až 65 percent opýtaných a dôveruje len 29 percent respondentov. Tento výsledok sa dá podľa Koziaka pripísať jej kontroverznosti a zároveň aj spôsobu komunikácie.„V jej prípade možno dať s tým do súvisu aj veľmi arogantný spôsob komunikácie a vystupovania, pretože toto určite veľmi významným spôsobom prispieva k nedôvere politika,“ podotkol politológ s dodatkom, že prieskumy dôveryhodnosti sú do veľkej miery o emócii, ktorú politik u ľudí vzbudzuje. Šimkovičová má podľa neho zjavne veľkú časť odporcov aj medzi voličmi vládnej koalície, čo je dosť veľký problém pre ministerku, ktorá je v aktívnej službe.„Je to zároveň signál aj pre vládnu koalíciu, že Šimkovičová to, čo robí, nerobí dobre," dodal.