Politológ: Ficove prvé vystúpenie po atentáte bol stranícky prejav, nenaplnil očakávania o zmierení spoločnosti

Príhovor k svojej cieľovej skupine

Špekulácie sú z rôznych táborov

6.6.2024 (SITA.sk) - Prvé verejné vystúpenie premiéra Roberta Fica po atentáte nenaplnilo očakávania štátnického prejavu s cieľom zmierenia spoločnosti. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Michal Cirner z Inštitútu politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.„Špekulovalo sa o tom, že atentát môže Roberta Fica v niečom zmeniť a bude iný oproti tomu, ako ho poznáme posledných možno 20 rokov v politike. Vyzerá to tak, že sa nezmenil a od opozície a časti verejnosti očakávaný štátnický prejav nejakého zmierenia, ktorý by viedol k depolarizácii spoločnosti, sa nekonal,“ zhodnotil Cirner.Dodal, že premiér je vo videu síce mierny a hovorí aj o odpustení, ale inak to bol stranícky prejav, ktorý išiel v línii, v akej poznáme stranu Smer-SD a jej predsedu Roberta Fica aj spred atentátu.„Nesmerovalo to k zmiereniu, skôr sa prihováral svojej cieľovej skupine, svojim voličom, teda jednej časti spoločnosti, ktorá podporuje vládnu koalíciu a predovšetkým jeho stranu," poznamenal.Politológ zároveň poukázal na to, že Fico ako veľmi pragmatický politik vystúpil tesne pred moratóriom pred voľbami do Európskeho parlamentu a využil ešte posledné chvíle, keď bola možná predvolebná kampaň.Predseda vlády vo svojom 14-minútovom videu na sociálnej sieti povedal, že nemá žiadny dôvod veriť tomu, že išlo o útok „osamelého pomätenca.“Podľa Cirnera ide o Ficovu špekuláciu. „Nedalo by sa mu vytýkať, keby bol nejakým spôsobom nahnevaný, pretože útok veľmi výrazne zasiahol jeho život a zdravie. Špekulácie tu sú z rôznych táborov, koaličných aj opozičných, ale nakoniec si aj tak musíme počkať na výsledky vyšetrovania," povedal.Fico vo videu spomenul opozíciu, „politické mimovládne organizácie financované zahraničím", ale aj Európskych socialistov a predstaviteľov západných krajín v EÚ, ktorí podľa neho nereagovali na jeho upozornenia na „likvidáciu opozície“.Cirner to hodnotí ako pokračovanie politickej línie, ktorú vedie Smer-SD a súčasne ako kampaň pred eurovoľbami. Premiér tiež požiadal „protivládne" médiá a predovšetkým tie, ktoré sú „spoluvlastnené finančnou štruktúrou Georgea Sorosa", aby atentát nebagatelizovali.Politológ si nemyslí, že by išlo o bagatelizovanie, skôr k rôznym špekuláciám podľa neho prispelo nie veľmi transparentné informovanie o zdravotnom stave premiéra. „Zahmlievanie prispieva k špekuláciám a podporuje to aj konšpirácie,“ zhodnotil.