Veteráni aj svetoví lídri si pripomínajú 80. výročie vylodenia spojencov v Normandii, Putina nepozvali (foto)

Pricestovalo 23 veteránov

Niektorí prišli v uniformách z II. svetovej vojny

Operácia Overlord

6.6.2024 (SITA.sk) - Svetoví lídri, veteráni, pamätníci a ďalší sa schádzajú vo francúzskej Normandii i v Spojenom kráľovstve, aby si pripomenuli jedno z najvýznamnejších medzinárodných výročí, a to 80 rokov od vylodenia spojencov.Práve tento míľnik pomohol presmerovať vývoj druhej svetovej vojny a v konečnom zúčtovaní výrazným spôsobom prispel k oslobodeniu Európy a pádu nacistického Nemecka.Na pláži Omaha, jednej z piatich miest, kde sa vylodili desaťtisíce spojeneckých vojakov, si historickú udalosť pripomenú americký prezident Joe Biden , britský kráľ Karol III. , kanadský premiér Justin Trudeau , francúzsky prezident Emmanuel Macron , či nemecký kancelár Olaf Scholz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Vodcu Ruska Vladimira Putina , ktoré bolo v roku 1944 kľúčovým vojenským spojencom, však nepozvali, vzhľadom na to, že rozpútal vojnu na Ukrajine Na spomienkové podujatia v Normandii tento rok pricestovalo 23 veteránov, píše spravodajský portál BBC. Pred piatimi rokmi ich ešte bolo 225.Stovky ľudí, niektorí v uniformách z čias druhej svetovej vojny, podľa agentúry AP prišli na pláž Utah ešte pred východom slnka, aby vzdali hold vojakom spred ôsmich desaťročí.Ďalej na pláži Gold presne v čase, keď do Normandie dorazili britskí vojaci, zahral na gajdách vojenský gajdoš zo škótskeho delostreleckého regimentu skladbu Highland Laddie.Vylodenie spojencov v Normandii si tento rok pripomína viacero podujatí vo Francúzsku či Spojenom kráľovstve, a to nielen v deň výročia.Vylodenie v Normandii sa odohralo v rámci operácie Overlord. Zúčastnili sa na nej armády 12 spojeneckých národov vrátane USA, Kanady, Austrálie, Francúzska, Poľska alebo exulantov z Československa.Operácia sa začala v noci z 5. na 6. júna, keď v Normandii pristáli výsadkári. Po vylodení sa spojencom otvoril západný front, čo neskôr umožnilo poraziť nacistické Nemecko vedené Adolfom Hitlerom.Informácie pochádzajú z agentúry AP, webstránky www.bbc.com a archívu agentúry SITA.