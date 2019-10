Politológ: Fidesz v komunálnych voľbách čelí spolupracujúcej opozícii

Ilustračná snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Budapešť 10. októbra (TASR) - Maďarská vládna strana Fidesz v nedeľu vo voľbách starostov, primátorov a poslancov miestnych a župných samospráv čelí účinne spolupracujúcej opozícii. Konštatoval to v stredu v Budapešti v rozhovore pre TASR volebný expert inštitútu Political Capital Róbert László." spresnil politológ.Podľa Lászlóa sa teraz stalo prvýkrát od prevzatia moci Fideszom v roku 2010 to, že opozičné strany spolupracujú omnoho účinnejšie, pretože Jobbik a LMP zoslabli, o čom svedčia aj ich výsledky z volieb do Európskeho parlamentu (EP). Pred nedeľňajšími komunálnymi voľbami sa aj tieto strany stali súčasťou opozičného zomknutia. Takmer vo všetkých najdôležitejších budapeštianskych mestských častiach a v 23 najväčších mestách Maďarska stojí iba jeden vážny kandidát opozície proti kandidátovi vládnej strany Fidesz. Objavujú sa síce aj niekoľkí nezávislí kandidáti či kandidáti podporovaní občianskou sférou, ale vážni kandidáti sú takmer všade iba dvaja – kandidát Fideszu proti kandidátovi niektorej zo strán opozície." dodal.László konštatoval, že pravdepodobne tieto skutočnosti sú príčinou toho, že predvolebná kampaň je omnoho intenzívnejšia, je v nej podstatne viac negatívnych prvkov než pred piatimi rokmi a objavili sa v nej aj doposiaľ nevídané prvky, akými sú zverejnené kompromitujúce videonahrávky so sexuálnym obsahom. Zdôraznil, že také niečo sa v Maďarsku ešte nikdy nestalo.Vládna strana i opozícia si uvedomujú, že dvojtretinové víťazstvo Fideszu v parlamentných voľbách z roku 2010 malo svoju predohru. Fidesz prerazil v komunálnych voľbách z roku 2006, čo položilo základy jeho obrovského úspechu v následných parlamentných voľbách. Preto je význam týchto volieb tak vážny, tvrdí analytik. Fidesz i jeho protivníci totiž podľa neho vedia, že opozícia dokáže zvýšiť svoj vplyv pred parlamentnými voľbami v roku 2022, ak posilní svoje pozície v samosprávach. V súčasnosti má opozícia v Budapešti starostov iba v šiestich z 23 mestských častí - zvyšné vedú starostovia vo farbách Fideszu - a z 23 miest so župným právom sú iba štyria župani z opozičných strán.poznamenal expert.Dodal, že post starostu Budapešti je najdôležitejší aj zo symbolického hľadiska. V Maďarsku, na rozdiel od Slovenska, je práve starosta hlavného mesta postom s najsilnejšou legitimitou, pretože je volený priamo občanmi. "povedal László.Na margo veľmi odlišných výsledkov prieskumov verejnej mienky v prípade kandidátov na starostu Budapešti László pripomenul, že niektoré prieskumy hovoria o vyrovnanom súboji medzi terajším starostom podporovaným Fideszom Istvánom Tarlósom a ľavicovým kandidátom Gergelyom Karácsonyom, iné zas namerali jasný náskok Tarlósa.zdôraznil.Fidesz podľa slov analytika určite nedokáže zopakovať svoj výsledok v komunálnych voľbách z roku 2014, keď stratil iba šesť z 23 mestských častí Budapešti a prišiel iba o tri župné mestá z 23.uzavrel László.