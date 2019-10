Škandinávske banky sa dohodli na vytvorení systému okamžitých platieb

Foto: detuschebank.ge Foto: detuschebank.ge

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Štokholm 10. októbra (TASR) - Šesť najväčších bánk v Škandinávii sa dohodlo, že investujú do tzv. pan-nordického systému okamžitých platieb P27. Ich cieľom je integrácia platobných služieb v regióne do jednotnej platformy na podporu podnikania.Táto platforma umožní jednotlivcom a firmám okamžite poslať peniaze z mobilného telefónu alebo firemného bankového účtu do iných krajín v regióne.uviedol generálny riaditeľ P27 Lars Sjögren po zverejnení dohody.Jednotný platobný systém pre cezhraničné transakcie a meny v regióne uľahčí obchod medzi severskými krajinami, najmä keď niektoré z nich, ako napríklad Švédsko, stále viac upúšťajú od platieb v hotovosti.Skupina bánk, medzi ktoré patria Danske Bank, Nordea, Swedbank, Handelsbanken, SEB a OP, sa tiež dohodla na financovaní P27, kým nezačne generovať vlastné tržby, uviedol šéf stratégie a komunikácie P27 Martin Georgzen.vyhlásil Sjögren.Dodal, že jednotný systém platieb v reálnom čase je zásadným krokom, keďže obchod medzi severskými krajinami sa podieľa 25 % na celkovom hrubom domácom produkte (HDP) regiónu.povedal Sjögren.Podľa Georgzena P27 bude generovať svoje príjmy účtovaním poplatkov za používanie služby. Každý poplatok je pevne stanovený v závislosti od výšky platby.Očakáva, že platobná služba bude pripravená na spustenie začiatkom roka 2021. Dodal, že P27 musí teraz získať licenciu na zúčtovanie platieb vo Švédsku, kde má spoločnosť sídlo.Platforma P27 bola založená v máji, aby uľahčila platby vo Švédsku, Dánsku a Fínsku a pôvodne nezahŕňal Nórsko.V júni P27 oznámila, že bude spolupracovať s platobnou službou MasterCard USA na vybudovaní svojej platformy.