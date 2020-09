Politológ: Matovič sa s ľudmi pohráva a dáva tajomné vyhlásenia, cieľom je vzbudzovať pozornosť

Matovič mnohokrát čelil kritike

Verejnosť si zaslúži jasnejšiu komunikáciu

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Komunikácia predsedu vlády Igora Matoviča OĽaNO ) je charakteristická svojou nejednoznačnosťou a verejnosť z nej často nezíska potrebné informácie. S čitateľmi sa pravidelne pohráva a účelovo im ponúka tajomné vyhlásenia, ktorých cieľom je predovšetkým vzbudzovať pozornosť.Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Dvorský z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Ako dodal, premiér podľa neho takýto spôsob komunikácie evidentne vyhodnotil ako funkčný model, keďže sa nesnažil o jej výraznejšie korigovanie.„Igor Matovič pred voľbami sľúbil istý štýl komunikácie, ktorá mala byť zárukou transparentnejšieho spôsobu výkonu politiky. Premiér však od začiatku svojho mandátu paradoxne mnohokrát čelil kritike práve za formu svojej komunikácie. Príkladom transparentnejšej politiky a lepšej komunikácie s verejnosťou mohli byť výberové konania na prednostov okresných úradov. Samotný proces však priniesol mnoho rozporov, čo sa pomaly začína odrážať na preferenciách jeho hnutia," myslí si politológ.V čase globálnej pandémie si verejnosť zaslúži podľa Dvorského jasnejšiu komunikáciu.„Pozícii premiéra prináleží v tomto ohľade profesionálnejší prístup. Samotný Matovič naznačuje záujem o zlepšenie svojej politickej komunikácie. To by sa malo týkať predovšetkým jeho komunikácie na Facebooku, ktorá je sledovaná nielen jeho elektorátom, ale aj politickými partnermi v zahraničí," uzavrel politológ.