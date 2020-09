Ministerka Kolíková je za zverejňovanie hlasovania v trestnoprávnych konaniach, Fico to odmieta

Sudcovia sú za zverejňovanie pomerov

Novinári podľa Fica spáchali trestný čin

12.9.2020 (Webnoviny.sk) - Ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková Za ľudí ) je za zverejňovanie pomeru hlasovania sudcov v trestnoprávnych konaniach. Povedala to v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) Sobotné dialógy na Rádiu Slovensku.Sudcovi sediacemu v senáte by zároveň chcela dať možnosť, aby sa zverejnilo jeho nesúhlasné stanovisko. Predseda strany Smer- sociálna demokracie (Smer-SD) Robert Fico to v diskusii odmietol s tým, že súčasná právna úprava v tomto smere je podľa neho dostačujúca.Kolíková v relácii uviedla, že sudcovia sú za zverejňovanie daných pomerov rozhodovania a nevidia v tom problém. Dodala, že tým, že sudcom, ktorí sú pri rozhodovaniach prehlasovaní, dajú možnosť vyjadriť svoje stanovisko, poskytnú zároveň možnosť na právny dialóg. Fico, naopak, považuje tajné hlasovanie za výdobytok demokracie. Tvrdí, že nie je naklonený predstave zverejňovať v tejto súvislosti mená sudcov a vôbec sa mu zverejňovanie pomerov rozhodovania nepáči.Ministerka spravodlivosti uviedla, že únikmi informácií o rozhodovaní členov senátu v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka je potrebné sa zaoberať a nie je podľa nej v poriadku, ak sa šíria klamlivé informácie. „O to viac je to nebezpečné, že sa šíri nejaká informácia ohľadom hlasovania, a preto je potrebná zmena právnej úpravy, aby sme toto upratali. Aj v takýchto vyhrotených kauzách,“ povedala. Kolíková však zdôraznila, že je podľa nej absolútne v poriadku, ak sa médiá zaujímajú a chcú o tejto kauze vedieť, pretože ide o vraždu novinára.Novinári podľa Fica nezákonne disponujú informáciami zo súdneho spisu, a tým ovplyvňujú priebeh súdneho konania. „Som presvedčený, že novinári, ktorí zverejnili informáciu o hlasovaní v tomto prípade, spáchali trestný čin. A ak prokuratúra potrebuje nejakú iniciatívu, tak tu cez vás podávam verejné trestné oznámenie, aby správanie týchto novinárov bolo prešetrené,“ uviedol.Špeciálny trestný súd v Pezinku 3. septembra v kauze vraždy novinára Kuciaka a jeho partnerky za vinného uznal Tomáša Sz., ktorý je tiež vinný z vraždy podnikateľa Petra Molnára z roku 2016. Za tieto skutky mu súd uložil trest 25 rokov väzenia. Podnikateľa Mariana K. a Alenu Zs. súd oslobodil. Denník N zverejnil, že pomer hlasovania členov senátu bol jeden ku dvom.