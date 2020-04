Politológ: Nepredvídateľnosť je Matovičovi na škodu, úvahy o blackoute bez analýz sú prešľapom

O pilotovaní lietadla nerozhodujú pasažieri

Oslabuje pozíciu premiéra

Už nie je opozičný politik v predvolebnom boji

Z tlačových besied spravil diskusné fórum

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Vyhlásenia predsedu vlády Igora Matoviča ( OĽaNO ) k prípadnému zavedeniu takzvaného „blackoutu“ na Slovensku svedčia o tom, že premiér je v niektorých situáciách nepredvídateľný. To pre výkon funkcie premiéra nie je pozitívna vlastnosť a oslabuje to jeho pozíciu. Pre agentúru SITA to uviedol politológ z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Gabriel Eštok.Matovič na stredajšej tlačovej konferencii hovoril o tom, že jednou z možností, ako sa vysporiadať so šírením koronavírusu, je takzvaný blackout, respektíve „vypnutie Slovenska“ na istý čas. V praxi by to znamenalo, že by ľudia museli minimálne tri týždne ostať doma. Fungovali by len zásobovacie a záchranné služby, ktoré by ľuďom dodávali stravu a základné potreby. Jeho koaliční partneri, ako aj rôzni odborníci, však toto opatrenie odmietli.Na spustení „blackoutu“ chce Matovič hľadať zhodu v celospoločenskom prieskume. Podľa politológa by mali background pre vládu v tak dôležitej otázke, akou je prípadný „blackout“, poskytnúť v prvom rade odborníci z rôznych oblastí.„O tom, ako pilotovať lietadlo, alebo ako má prebiehať operácia slepého čreva, nerozhodujeme v plebiscite, ani sa k tomu neusporadúvajú prieskumy verejnej mienky. Ani pilot sa v prípade technickej poruchy lietadla nepýta pasažierov, aké riešenie preferujú, lebo s najväčšou pravdepodobnosťou nedokážu posúdiť odborné aspekty takéhoto problému a skôr by to vyvolalo medzi pasažiermi paniku,“ popísal Eštok.K prípadnému „blackout“ musia byť podľa Eštoka vypracované analýzy odborníkov z dotknutých oblasti. „Čo je nemenej dôležité, následne musí vzniknúť politická dohoda na tomto rozhodnutí. Procesne musí minimálne existovať zhoda v rámci koalície. V tak dôležitej veci by však bolo vhodné diskutovať aj s opozíciou a aspoň sa snažiť nájsť podporu na takýto zásadný krok naprieč politickým spektrom,“ priblížil.Oznámiť na tlačovej besede osobné úvahy premiéra o tak dôležitej veci bez dostupných odborných analýz o vhodnosti tohto kroku a bez politického krytia vo vlastnej vláde považuje politológ za prešľap.„Oslabuje to pozíciu premiéra, môže naštrbávať spoluprácu vo vládnej koalícii a čo je podľa môjho názoru najhoršie, môže vystrašiť a zneistiť verejnosť. Tento krok skôr potvrdil hodnotenia, že Igor Matovič je v niektorých situáciách nepredvídateľný, čo pre výkon funkcie premiéra nie je pozitívna vlastnosť,“ zdôraznil Eštok.Ako ďalej objasnil, cieľom vlády a premiéra nemôže byť, najmä v tejto krízovej situácii, zisk politických bodov, ale riešenie konkrétnych úloh, ktoré pred vládou stoja.„Igor Matovič sa musí prestať správať ako opozičný politik v predvolebnom boji, ale byť lídrom výkonnej zložky moci. To znamená, byť pripravený robiť aj nepopulárne opatrenia a byť schopný nachádzať politické krytie,“ vysvetlil Eštok.Prízvukoval, že mandát premiéra je naviazaný na podporu poslancov vládnych strán, a preto pri zásadných otázkach riadenia štátu musí nachádzať podporu u hlavných predstaviteľov týchto strán.„Bez vnútorných dohôd v rámci koalície nemá šancu uspieť ani s plánom na riešenie aktuálnej krízy, ani pri vládnutí samotnom. Z toho jasne vyplýva, že Igor Matovič môže byť silným premiérom, iba ak bude mať silnú podporu koalície a koaličných poslancov. Až potom si môže dovoliť byť ráznejší a rozhodnejší,“ myslí si politológ.Matovič sa podľa jeho slov zatiaľ snaží vládnuť spôsobom, akým viedol opozičnú politiku. „Jedným z jeho hlavných nástrojov tak zostávajú tlačové besedy, ktoré sa menia z informačnej platformy na akési diskusné fórum. To je veľmi vyčerpávajúce, ukrajuje to z premiérovho času, ktorý je potrebný inde a rovnako vytvára na šéfa exekutívy požiadavku na obrovský prehľad o množstve procesov konajúcich sa v rôznych rezortoch a na rôznych úrovniach štátnej správy,“ uviedol Eštok.Riešením by podľa neho bolo, aby sa premiér nezúčastňoval na každej takejto tlačovej besede, ale aby tieto úlohy vo väčšej miere delegoval na jednotlivých ministrov a ďalších štátnych úradníkov, ktorí sú lepšie a odbornejšie o danej problematike informovaní a nesú za jednotlivé oblasti zodpovednosť.„Matovičov prístup totiž nie je fyzicky dlhodobo udržateľný a nie je ani produktívny. Navyše, je v aktuálnej situácii potrebné verejnosť skôr uistiť o kompetentnosti vlády a o jej schopnosti nachádzať riešenia jednotlivých aspektov boja s Covid-19. Váhavé odpovede premiéra však medzi občanmi vyvolávajú skôr opačné pocity,“ uzavrel politológ.