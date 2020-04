Tisíce Slovákov čakajú na repatriáciu. Niektorí však odmietajú nastúpiť do lietadla, pretože sú stále na dovolenke

Bolo podaných viac ako 6-tisíc žiadostí

Mnohí Slováci službu zneužívajú

2.4.2020 (Webnoviny.sk) - Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS) informoval, že na repatriáciu zo zahraničia eviduje rezort 3 100 žiadostí a ľudí privezie po uvoľnení ubytovacích kapacít. Zahraničný výbor parlamentu dnes zobral na vedomie informáciu o pozastavení žiadostí o repatriáciu zo zahraničia v súvislosti s opatreniami prijatými na boj proti koronavírusu.Viac k téme Ekonomické dopady koronavírusuAgentúre SITA to povedal poslanec výboru Marián Kéry zo strany Smer-sociálna demokracia (Smer-SD). Pôvodne uznesenie podľa poslanca hovorilo o zastavení žiadostí o repatriáciu, stále je však veľa ľudí, ktorí sa stihli zaregistrovať, ale neboli repatriovaní.„Bolo podaných 6 190 žiadostí o repatriáciu z takmer 100 krajín sveta. Len z Veľkej Británie to bolo 2 500 žiadostí. Doteraz sa podarilo dostať na Slovensko 2 808 osôb v pôsobnosti ministerstva zahraničných vecí,“ uviedol Kéry.Na rokovaní výboru štátny tajomník Klus podľa Kéryho vysvetľoval, že žiadosti o repatriáciu sú zneužívané.„Ľudia sa nahlásia že chcú odísť. Je nachystané lietadlo, niektorí však odmietnu nastúpiť, lebo nemajú ukončenú dovolenku alebo ďalšie nezmyselné dôvody. Sú aj vedomosti o tom, že niektorí repatriovaní sa zase vrátili naspäť do krajiny, kde pôvodne boli,“ priblížil KéryPodľa Kéryho ide o „slabú výhovorku“, ak sa zastavili repatriácie pre nedostatok ubytovacích kapacít. Uviedol, že je potrebné rokovať so samosprávnymi krajmi, ktoré majú k dispozícii internáty, v ktorých teraz nikto nebýva.„Bolo mi oponované, že je málo vhodných internátov a nie je dobré, aby mali viacerí ľudia spoločné sociálne zariadenia,“ dodal poslanec s tým, že by sa mohli využívať tiež penzióny a hotely.