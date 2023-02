Politológ očakáva veľmi horúce leto. Predvolebná kampaň bude mimoriadne ostrá a Fico sľuboval, že to tu rozbije zbíjačkami

Fico zachraňuje ľudí okolo seba

4.2.2023 (Webnoviny.sk) - Predvolebná kampaň bude veľmi ostrá, avizovali to už viacerí politici. Pre agentúru SITA to uviedol politológ Tomáš Koziak Robert Fico (Smer-SD) tvrdil, že to tu rozbije so zbíjačkami. Táto veľmi tvrdá rétorika nasvedčuje, že kampaň bude mimoriadne ostrá, pretože pôjde skutočne o veľmi veľa v zmysle toho, že Robert Fico sa potrebuje dostať k moci," myslí si politológ.Dodal, že orgány činné v trestnom konaní (OČTK) sa dostávajú veľmi blízko Fica. „Zoberme si napríklad obvinenie bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka , to je jeho bezprostredne najbližší spolupracovník. Fico nemá inú možnosť, ako zachraňovať ľudí okolo seba. Keď sa opäť dostane k moci, môže primäť OČTK, aby konali tak, ako konali za jeho vlády," uviedol Koziak.Tvrdí, že pre Roberta Fica je záležitosť predvolebnej kampane kľúčová a určite tomu prispôsobí aj rétoriku kampane. „V prípade, že sa Fico dostane k moci, procesy, ktoré tu boli nastavené, sa určite zvrátia. To nebude dobré pre vládnu koalíciu, lebo sa môže situácia obrátiť a predseda Smeru-SD bude zrejme pomstychtivý," vysvetlil politológ a dodal, že nás čaká veľmi horúce politické leto.Koziak si taktiež myslí, že predvolebná kampaň bude útočiť na emócie a môže byť až vulgárneho charakteru.„S politickou kultúrou bude mať málo čo spoločné. Keď je málo politickej kultúry, ľudia majú tendenciu hľadať riešenia u tých, ktorí ponúkajú rýchle a lacné riešenia, a to sú extrémisti. Politická kultúra dostane ešte viac na frak ako dostala doteraz. Nečaká nás nič dobré," zdôraznil politológ.Zároveň si myslí, že aj strany terajšej koalície sa počas predvolebnej kampane môžu do istej miery obrátiť voči sebe. Politické strany podľa Koziaka hrajú vždy na seba, ale v čase, keď dokážu vytvoriť vládnu koalíciu, tak ich spája spoločný podiel na moci.„Vedia, že vládna koalícia je niečo, čo im pomáha využívať víťazstvo vo voľbách tak, že uplatňujú moc. A toto je pre každú politickú stranu dôležité," uviedol.Tvrdí, že politické strany počas predvolenej kampane nemajú prečo spolupracovať. „Po voľbách, keď strany dostanú možnosť vytvoriť vládu, akoby šibnutím čarovného prútika sa vzťahy upravia a spojí sa aj to, čo je nespojiteľné. Fantastický príklad je, keď sa spojila Slovenská národná strana so stranou Maďarskej koalície," uviedol Tomáš Koziak.Politológ zároveň očakával, že na prijatí uznesenia o skrátení volebného obdobia sa koalícia dohodne hneď na prvýkrát, pretože im veľa času už neostávalo.„Nebolo veľa možností, čo mohli urobiť. Aj z tých prakticko-politických dôvodov strany vládnej koalície preferovali septembrový termín. Ja som ten septembrový termín predpokladal, zdal sa mi aj najreálnejší," vysvetlil. Dodal, že je ťažké povedať, ktorý z predložených termínov - májový, júnový, septembrový by bol pre Slovensko najlepší.„To je veľmi komplexná otázka. Treba sa na to pozrieť z viacerých uhlov pohľadu. Volič vládnej koalície by mohol povedať, že septembrový termín je preňho lepší, volič strany Smer - sociálna demokracia povie, že je lepší májový termín," povedal.Dodal, že pre voliča, ktorý tvrdí, že to, čo tu máme, je vláda chaosu a nekompetentnosti, môže byť aj májový termín príliš neskorý a pre človeka, ktorý tvrdí, že orgány činné v trestnom konaní majú konečne rozviazané ruky, zas môže povedať, že každý jeden mesiac navyše je dobrý.Koziak taktiež neočakáva, že nakoniec dôjde k úradníckej vláde prezidentky SR Zuzany Čaputovej . „Táto situácia je podľa môjho názoru vylúčená práve kvôli tomu, že úradnícka vláda nevyhovuje nikomu, či vládnej koalícii alebo opozícii. Je tu všeobecný záujem, aby fungovala riadna vláda. Keď máme schválený termín predčasných volieb, tak úradnícka vláda by mohla byť vítaným riešením pre opozičné strany," myslí si.Vie si predstaviť, že pre opozíciu by bolo výhodné, keby bola od moci odstavená súčasná vládna koalícia. „Pokiaľ bude môcť súčasná koalícia stále riadiť štát, tak ich predvolebná kampaň bude obsahovať populistické opatrenia. Budú mať prístup k zdrojom i médiám. Robila by to ktorákoľvek vláda. Pokiaľ má vláda moc, tak má právo robiť aj populistické opatrenia, a to sa teraz určite bude diať," uzavrel.