Politológ: Odvolanie Chmelára len potvrdzuje, že vládna koalícia visí na Andrejovi Dankovi a SNS

22.8.2024 (SITA.sk) - Odvolanie poradcu premiéra Roberta Fica Eduarda Chmelára len potvrdzuje, že vláda visí na Andrejovi Dankovi Slovenskej národnej strane (SNS) . Pre agentúru SITA to povedal politológ Tomáš Koziak Chmelár prišiel o svoj post po tom, čo v statuse na sociálnej sieti kritizoval štátneho tajomníka envirorezortu a nominanta SNS Štefana Kuffu . Podľa Koziaka je súčasná vláda veľmi krehká a vôbec nie je taká homogénna, ako sa tvári.„Jediný rozdiel vo vnútornej homogenite medzi vládou Roberta Fica a predošlou vládou je ten, že Robert Fico a ostatní v rámci koalície nie sú ochotní prať „špinavé prádlo“ na verejnosti, pretože nemajú svojho Matoviča so Sulíkom , ktorí by sa hádali v priamom prenose. Teraz to „špinavé prádlo“ vytiahol Eduard Chmelár, avšak až potom, čo ho zo svojej partie vyhodili,“ podotkol Koziak.Vládna koalícia podľa politológa robí pre SNS všetko, „čo jej vidí na očiach“ s cieľom udržať ju v koalícii. Pripomenul, že pre SNS vzniklo v čase potreby uťahovania opaskov celé nové ministerstvo, alebo tiež skutočnosť, že predseda SNS Andrej Danko nebol riadne vyšetrený za svoju nehodu.Udržanie súčasnej koalície je totiž pre premiéra Roberta Fica doslova existenciálna záležitosť, zdôrazňuje Koziak. Ak by sa koalícia rozpadla a boli by predčasné voľby, je veľmi pravdepodobné, že by vznikla iná vláda, v ktorej by už Smer-SD nebol, keďže SNS by zrejme z parlamentu vypadla.„Obnovili by sa všetky procesy, ktoré teraz Robert Fico zastavuje v súvislosti s prokuratúrou a NAKA , a on a skupina okolo neho by čelila obvineniam, čo je to posledné, čo by si želal. Cena za udržanie tejto vládnej koalície je skutočne obrovská a Robert Fico je ochotný spraviť čokoľvek, aby ju udržal pokope. Obetovali svoju sociálno-demokratickú orientáciu, politickú kultúru, nespokojnosť veľkých skupín obyvateľstva, reputáciu štátu v zahraničí a dokonca aj zosmiešňovanie vlády, pretože nominanti SNS sa správajú doslova až komicky a vzniká o tom množstvo vtipov,“ povedal Koziak.Politológ tiež poukazuje na to, že aj vzťah medzi Hlasom-SD a SNS je veľmi napätý.„Osobné urážky, ktoré si dovolil Andrej Danko na Petra Pellegriniho počas prezidentskej kampane, vrátane narážok na jeho sexuálnu orientáciu, boli za čiarou. Hlas-SD však drží a je schopný znášať aj tieto facky, ktoré mu SNS pravidelne uštedruje,“ podotkol.Zaujímavé podľa neho určite bude rozuzlenie sporu o post predsedu Národnej rady SR , ktorý si nárokuje SNS napriek tomu, že podľa koaličnej zmluvy patrí Hlasu-SD. SNS sa pritom ledva dostala do parlamentu a jej preferencie sú čoraz nižšie.„Je to nehorázne. Ak by sa toto skutočne stalo, tak je to taká facka a poníženie pre stranu Hlas-SD, že neviem, čo horšie by sa jej mohlo v rámci tejto koalície stať,“ myslí si Tomáš Koziak a dodáva, že Andrej Danko sa správa ako arabský obchodník a jeho požiadavky sú mimoriadne nadhodnotené.Ak SNS nakoniec post šéfa parlamentu nedostane, náhrada pre uspokojenie národniarov bude podľa politológa určite veľmi drahá. Už teraz SNS vyvíja tlak na zvyšok koalície napríklad tým, že nechce podporiť zvýšenie mýtnych poplatkov či rýchlejšie zvýšenie minimálnej mzdy.Eduardovi Chmelárovi sa podľa Koziaka nedá uprieť, že na rozdiel od Roberta Fica, ktorý sa úplne odklonil od sociálnej demokracie, je „pravoverný ľavičiar“ a sociálnu demokraciu má v krvi.„Svoje ideály však Chmelár položil na oltár tomu, že si užíval svojich päť minút slávy a bol poradcom premiéra,“ poznamenal Koziak. Podľa neho sa dá očakávať, že Chmelár ešte vytiahne nejaké ďalšie pikošky zo zákulisia vládnej koalície. „To, že Štefan Kuffa šikanuje zamestnankyne kvôli oblečeniu, je možno len začiatok toho, čo sa dozvieme,“ myslí si.