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16. septembra 2026

Politológ reaguje na Pellegriniho správu o stave republiky, prezident bol kritickejší a adresnejší


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby 2026 na Slovensku Konsolidačné opatrenia vlády Korupcia Korupcia na Slovensku Opozícia Politológ Prezident Slovenskej republiky Správa o stave republiky

Zároveň sa podľa politológa Tomáša Koziaka snažil vystupovať ako človek, ktorý chce spájať politické tábory a podávať ruku na obe strany politického spektra.



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pellegrini2 16.9.2026 (SITA.sk) - Zároveň sa podľa politológa Tomáša Koziaka snažil vystupovať ako človek, ktorý chce spájať politické tábory a podávať ruku na obe strany politického spektra.


Prezident Peter Pellegrini bol v tohtoročnej správe o stave republiky konkrétnejší, kritickejší a adresnejší ako vlani. Zároveň sa podľa politológa Tomáša Koziaka snažil vystupovať ako človek, ktorý chce spájať politické tábory a podávať ruku na obe strany politického spektra.

Ako uviedol pre agentúru SITA, prezident kritizoval vládnu koalíciu aj opozíciu, pričom v prípade vlády sa jeho výhrady týkali predovšetkým konsolidačných opatrení a spôsobu parlamentnej politiky.

Koziak však upozornil, že kritiku vlády nepovažuje za dostatočne vyváženú. Prezident napríklad nevenoval pozornosť korupcii, podozreniam z netransparentného nakladania s verejnými zdrojmi či eurofondmi, povedal.

Problémy, za ktoré zodpovedá vláda


„Prezident absolútne ignoroval veľkú kritiku, ktorá prichádza v rámci Európskej únie a ktorá sa týka spôsobu nakladania s eurofondmi, ale napríklad aj správu Najvyššieho kontrolného úradu,“ poukázal. Podľa Koziaka pritom ide o závažné problémy, za ktoré nesie zodpovednosť vláda.

„Obmedziť kritiku vlády len na spôsob predvádzania parlamentnej politiky a na nie celkom dobre zvládnutú konsolidáciu je v tomto prípade dosť málo,“ zhodnotil politológ.

Opozícii Pellegrini vytýkal jej prístup k spolupráci pri dôležitých a strategických otázkach pre budúcnosť Slovenska a odmietanie pozvaní na rokovania za okrúhlym stolom.

Pellegriniho slová o zahraničnej politike


„Pokiaľ je opozícia so svojimi názormi vytláčaná na okraj parlamentných debát, upiera sa jej právo na prezentáciu svojich názorov a opozičné názory v parlamente vlastne neprechádzajú, tak aj toto je jedna z príčin toho, že opozícia odmieta ďalej s tou vládou komunikovať,“ komentoval Koziak. Za významnú časť prejavu považuje prezidentove slová o zahraničnej politike.

Pellegrini sa na jednej strane opätovne prihlásil k vládnej politike „na všetky štyri svetové strany“, zároveň však zdôraznil, že nesmieme zabúdať na to, ktoré naše zahraničné väzby sú pre Slovensko kľúčové – a to sú väzby v rámci EÚ a NATO. Podľa Koziaka je to podstatné aj vzhľadom na rozdielne postoje, ktoré v tejto otázke zaznievajú od niektorých predstaviteľov vládnej koalície.

Kritika vlády


„Je naozaj dobré, že to prezident takto pomenoval, pretože v tejto situácii to bolo určite nesmierne dôležité,“ povedal. Za ďalší výrazný odkaz prezidentovho prejavu označil Koziak kritiku toho, že slovenská politika sa čoraz viac vzďaľuje od každodenných problémov občanov.

Politika je, alebo začína byť, čoraz viac odtrhnutá od bežnej reality a oveľa viacej sa politikárči, ako sa pozerá na bežné problémy alebo na problémy bežných ľudí,“ skonštatoval.

Túto časť prejavu vníma ako kritiku vlády. Podľa politológa prezident poukázal na to, že vláda je viac zahľadená do seba, než aby vnímala každodennú realitu mimo parlamentu či úradu vlády.

Každodenné problémy občanov


S tým podľa neho súvisí aj prezidentov odkaz smerom ku komunálnym voľbám. Pellegrini zdôraznil, že pri rozhodovaní voličov by mala byť dôležitejšia kvalita práce konkrétneho človeka pre región než stranícka príslušnosť. Koziak je však skeptický v tom, či si politici zoberú niektoré výčitky k srdcu.

„Nemyslím si, že by prezidentský prejav mohol niečo zmeniť na postoji vlády k tomu, akým spôsobom sa bude robiť parlamentná politika alebo že politici začnú vo väčšej miere riešiť každodenné problémy ľudí. Pokiaľ to nedokázali za tri roky, myslím si, že to nedokáže zmeniť ani prezidentský prejav,“ uzavrel Koziak.


Zdroj: SITA.sk - Politológ reaguje na Pellegriniho správu o stave republiky, prezident bol kritickejší a adresnejší © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Komunálne voľby 2026 na Slovensku Konsolidačné opatrenia vlády Korupcia Korupcia na Slovensku Opozícia Politológ Prezident Slovenskej republiky Správa o stave republiky
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