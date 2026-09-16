|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 16.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudmila
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Negroni Week sa vracia. Ikonický koktail oslávi svoj týždeň aj na Slovensku
Tri ingrediencie, rovnaký pomer a viac než storočná história. Negroni patrí medzi najznámejšie koktailové klasiky sveta a od 21. do 27. septembra mu bude opäť patriť Negroni Week. Globálna ...
Zdieľať
16.9.2026 (SITA.sk) - Tri ingrediencie, rovnaký pomer a viac než storočná história.
Negroni patrí medzi najznámejšie koktailové klasiky sveta a od 21. do 27. septembra mu bude opäť patriť Negroni Week. Globálna iniciatíva Campari a Imbibe už po štrnásty raz spojí bary, barmanov a milovníkov koktailovej kultúry a zároveň podporí dobrú vec prostredníctvom organizácie Slow Food. Do iniciatívy sa zapoja aj slovenské bary.
Negroni Week vznikol ako oslava ikonického koktailu a zároveň charitatívna iniciatíva na podporu gastronomickej a barovej komunity. V roku 2025 sa doň zapojilo takmer 15 000 barov a reštaurácií vo viac ako 90 krajinách sveta a spoločne vyzbierali 700-tisíc dolárov. Prostriedky z fondu Slow Food Negroni Week podporili vzdelávacie štipendiá aj komunitné a inovatívne projekty v oblasti gastronómie a hospitality.
Aj tento rok zostáva partnerom iniciatívy Slow Food. Organizácia prostredníctvom fondu podporuje vzdelávanie, prepájanie profesionálov a projekty, ktoré presadzujú princípy "good, clean and fair" – dobrého, čistého a férového jedla a nápojov.
História Negroni siaha približne do roku 1919. Podľa príbehu si gróf Camillo Negroni vo Florencii objednal svoj obľúbený Americano trochu inak – namiesto sódy požiadal o gin. Barman nový drink odlíšil aj pomarančovou ozdobou a vznikol koktail, ktorý si postupne získal miesto medzi svetovými klasikami. Jeho pôvodná receptúra stojí dodnes na rovnakých dieloch Campari, sladkého červeného vermútu a ginu.
Podľa Drinks International Cocktail Report 2026 je Negroni najpredávanejším klasickým koktailom v najlepších baroch sveta. Campari je pritom súčasťou jeho oficiálnej receptúry uznávanej International Bartenders Association.
Tohtoročný Negroni Week preto ešte výraznejšie pracuje s posolstvom No Negroni Without Campari a pripomína úlohu ikonického červeného aperitívu v samotnom príbehu koktailu. Globálna kampaň zároveň dáva priestor kreativite barmanov a moderným twistom klasického receptu.
Kúzlo klasického Negroni spočíva aj v jeho jednoduchosti. Základ tvoria tri ingrediencie v rovnakom pomere:
3 cl Campari
3 cl Bulldog Gin
3 cl Cinzano Rosso Vermouth
1 veľká ľadová kocka
Všetky ingrediencie premiešajte priamo v pohári typu old fashioned naplnenom ľadom. Na záver ozdobte plátkom alebo kôrou z pomaranča.Týždeň koktailovej kultúry s dobrým účelom.
Negroni Week 2026 sa uskutoční od 21. do 27. septembra. Zúčastnené bary a reštaurácie sa do iniciatívy zapájajú prostredníctvom príspevku pre Slow Food a počas týždňa pripravujú vlastné aktivity, eventy či špeciálne Negroni menu. Aj slovenskí hostia tak budú môcť počas septembra objavovať klasické Negroni aj jeho moderné interpretácie vo vybraných podnikoch. Pretože september patrí Negroni. A bez Campari niet Negroni.
Užívajte si Campari zodpovedne.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Negroni Week sa vracia. Ikonický koktail oslávi svoj týždeň aj na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Negroni patrí medzi najznámejšie koktailové klasiky sveta a od 21. do 27. septembra mu bude opäť patriť Negroni Week. Globálna iniciatíva Campari a Imbibe už po štrnásty raz spojí bary, barmanov a milovníkov koktailovej kultúry a zároveň podporí dobrú vec prostredníctvom organizácie Slow Food. Do iniciatívy sa zapoja aj slovenské bary.
Negroni Week vznikol ako oslava ikonického koktailu a zároveň charitatívna iniciatíva na podporu gastronomickej a barovej komunity. V roku 2025 sa doň zapojilo takmer 15 000 barov a reštaurácií vo viac ako 90 krajinách sveta a spoločne vyzbierali 700-tisíc dolárov. Prostriedky z fondu Slow Food Negroni Week podporili vzdelávacie štipendiá aj komunitné a inovatívne projekty v oblasti gastronómie a hospitality.
Aj tento rok zostáva partnerom iniciatívy Slow Food. Organizácia prostredníctvom fondu podporuje vzdelávanie, prepájanie profesionálov a projekty, ktoré presadzujú princípy "good, clean and fair" – dobrého, čistého a férového jedla a nápojov.
Príbeh, ktorý sa začal vo Florencii
História Negroni siaha približne do roku 1919. Podľa príbehu si gróf Camillo Negroni vo Florencii objednal svoj obľúbený Americano trochu inak – namiesto sódy požiadal o gin. Barman nový drink odlíšil aj pomarančovou ozdobou a vznikol koktail, ktorý si postupne získal miesto medzi svetovými klasikami. Jeho pôvodná receptúra stojí dodnes na rovnakých dieloch Campari, sladkého červeného vermútu a ginu.
Podľa Drinks International Cocktail Report 2026 je Negroni najpredávanejším klasickým koktailom v najlepších baroch sveta. Campari je pritom súčasťou jeho oficiálnej receptúry uznávanej International Bartenders Association.
Tohtoročný Negroni Week preto ešte výraznejšie pracuje s posolstvom No Negroni Without Campari a pripomína úlohu ikonického červeného aperitívu v samotnom príbehu koktailu. Globálna kampaň zároveň dáva priestor kreativite barmanov a moderným twistom klasického receptu.
Negroni si môžete pripraviť aj doma
Kúzlo klasického Negroni spočíva aj v jeho jednoduchosti. Základ tvoria tri ingrediencie v rovnakom pomere:
3 cl Campari
3 cl Bulldog Gin
3 cl Cinzano Rosso Vermouth
1 veľká ľadová kocka
Všetky ingrediencie premiešajte priamo v pohári typu old fashioned naplnenom ľadom. Na záver ozdobte plátkom alebo kôrou z pomaranča.Týždeň koktailovej kultúry s dobrým účelom.
Negroni Week 2026 sa uskutoční od 21. do 27. septembra. Zúčastnené bary a reštaurácie sa do iniciatívy zapájajú prostredníctvom príspevku pre Slow Food a počas týždňa pripravujú vlastné aktivity, eventy či špeciálne Negroni menu. Aj slovenskí hostia tak budú môcť počas septembra objavovať klasické Negroni aj jeho moderné interpretácie vo vybraných podnikoch. Pretože september patrí Negroni. A bez Campari niet Negroni.
Užívajte si Campari zodpovedne.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Negroni Week sa vracia. Ikonický koktail oslávi svoj týždeň aj na Slovensku © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Politológ reaguje na Pellegriniho správu o stave republiky, prezident bol kritickejší a adresnejší
Politológ reaguje na Pellegriniho správu o stave republiky, prezident bol kritickejší a adresnejší
<< predchádzajúci článok
Požiar zachvátil výrobný areál MSM Group v Snine, všetkých zamestnancov evakuovali – FOTO
Požiar zachvátil výrobný areál MSM Group v Snine, všetkých zamestnancov evakuovali – FOTO