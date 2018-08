Politológ: Sankcie USA voči Rusku negujú pozitíva z Helsínk

Biely dom, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 9. augusta (TASR) - Nové sankcie Spojených štátov voči Rusku súvisiace s kauzou bývalého agenta ruskej rozviedky GRU Sergeja Skripaľa sú neopodstatnené a pre dvojstranné vzťahy likvidačné. Vyhlásil to v reakcii na rozhodnutie vlády USA ruský senátor Konstantin Kosačev, ktorý je predsedom zahraničného výboru Rady federácie, hornej komory ruského parlamentu.Podľa agentúry RIA Novosti má KosačevKosačev označil tieto sankcie aj za nástroj na posilnenie protiruskej kampane v situácii, keď európski spojenci nepodporujú odstúpenie USA od jadrovej zmluvy s Iránom.Kosačev poznamenal, že ak sa informácia o amerických sankciách voči Rusku potvrdí a budú uvalené, bude to znamenať, že USA opäť konajú akoOsobitné znepokojenie podľa Kosačeva vyvoláva skutočnosť, že uvalenie sankcií proti Rusku nie je iniciatívou niekoľkých kongresmanov, ale ide o kroky administratívy USA a ministerstva zahraničných vecí USA, ktoréRuský politológ Vladimir Baťuk vyjadril pre RIA Novosti názor, že nové americké sankcie proti Rusku budú negovať pozitívne trendy, ktoré sa objavili po stretnutí prezidentov Ruska a USA v Helsinkách. Z politického hľadiska táto situácia podľa Baťuka určite povedie k ďalšiemu zhoršeniu americko-ruských vzťahov.Predseda ruskej Rady pre zahraničnú politiku a obranu Fiodor Lukianov v reakcii na zámer USA v rozhovore pre stanicu Echo Moskvy vyhlásil, že ide opre Rusko, aby dalo záruky, že v budúcnosti nepoužije chemické a biologické zbrane.Lukianov dodal, že USA sú si pritom vopred vedomé, že totoje pre Rusko nesplniteľné. Tento stav podľa neho povedie k ďalšej eskalácii napätia a predkladaniu ďalších, ešte tvrdších amerických požiadaviek voči Rusku.Politológ poukázal aj na zhodu súčasnej situácie s udalosťami spred 16 rokov, keď vláda vtedajšieho prezidenta USA Georgea W. Busha žiadala od irackej vlády súhlas s príchodom medzinárodných inšpektorov na vojenské objekty v Iraku.Vláda Spojených štátov v stredu oznámila, že zavedie voči Rusku sankcie za to, že podľa nej použilo nervovoparalytickú látku pri pokuse o usmrtenie bývalého ruského špióna a jeho dcéry v Británii.Ohlásené opatrenia voči Rusku majú začať platiť po uplynutí 15-dňovej lehoty na upovedomenie Kongresu. Malo byť to byť konkrétne okolo 22. augusta, píše agentúra AP - samotné opatrenia však nekonkretizuje.