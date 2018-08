Výsledky UPC v 2. štvrťroku 2018: viac hodnoty pre zákazníkov a rozširovanie siete

Kľúčové momenty za 2. štvrťrok



Giga-ready širokopásmová sieť od UPC je na Slovensku dostupná už pre takmer 600 000 domácnosti. Pokračujúce investície do expanzie optickej siete umožnili na konci 2. štvrťroku 2018 nárast počtu domácností, ktoré sú pripojené na giga-ready širokopásmovú sieť UPC v Slovenskej republike, na celkovo 594 400 domácností, čo je medziročne viac o 17 900 domácností.

Investície do rozširovania siete, spolu s ponukou Happy Home®, podporili predaj televíznych, internetových a telefónnych služieb UPC v porovnaní s 2. štvrťrokom 2017 o ďalších 13 400, na celkový počet 381 300 služieb na konci 2. štvrťroku 2018.

Spoločnosť UPC pokračovala tiež v posilňovaní konektivity a zvyšovaní prenosových rýchlostí až do 500 Mb/s, poskytovaných prostredníctvom inovatívnych WiFi routerov Connect Boxov. S uvádzaním inovatívnych funkcií spoločnosť UPC pokračovala aj pre zákazníkov TV služieb, ktorí môžu od apríla 2018 sledovať mobilnú televíziu Horizon Go v vo všetkých krajinách Európskej únie ako doma, vrátane 7-dňového TV Archívu a online videotéky MyPrime.



BRATISLAVA 9. augusta (WBN/PR) -"Významné investície do rozširovania a modernizácie našej širokopásmovej giga-ready siete a uvádzanie inovatívnych služieb rezultovali na konci 2. štvrťroka do pokračujúceho rastu predaja našich digitálnych služieb. Tieto výsledky potvrdzujú správnosť našej ambicióznej stratégie, ktorá je založená na uvádzaní inovatívnych služieb, výraznom rozširovaní našej širokopásmovej siete a sústavnom skvalitňovaní zákazníckych služieb. Preto budeme v tomto trende pokračovať aj v nadchádzajúcom období.“V druhom štvrťroku spoločnosť UPC pokračovala s ponukou Happy Home® so sloganom „Užite si každú chvíľu“, ktorá priniesla viac hodnoty pre zákazníkov a posilnenú konektivitu, podporenú zvyšovaním rýchlostí internetového pripojenia až do 500 Mb/s, poskytovaného prostredníctvom špičkového WiFi routra Connect Boxu.Spolu s rozširovaním a modernizáciou siete v nových lokalitách tieto skutočnosti podporili rast predaja internetových služieb na celkový početna konci 2. štvrťroku tohto roku, t.j. o 6 300 viac v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2017.Spoločnosť UPC zaznamenala pokračujúci záujem zákazníkov aj v segmente televíznych služieb, kde na konci 2. kvartálu evidovalaslužieb, čo medziročne predstavuje nárast o 3 200 služieb. Zvýšil sa tiež počet užívateľov telefónnych služieb, ktorých spoločnosť na konci roku 2. štvrťroku evidovala, teda o 3 900 viac než na konci 2. štvrťroku 2017.Na konci 2. kvartálu počet domácností v Slovenskej republike s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu od UPC dosiahol, čo je o 17 900 viac než pred rokom.Počas uplynulého obdobia spoločnosť UPC výrazne investovala do modernizácie siete a pokrytia domácností s dostupnosťou digitálnej televízie a vysokorýchlostného internetu.Toto rozšírenie širokopásmovej siete je súčasťou viacročného investičného plánu spoločnosti Liberty Global s názvom GigaWorld, zameraného na rozšírenie širokopásmovej giga-ready infraštruktúry pre milióny nových domácností naprieč Európou.Pre svojich zákazníkov neustále skvalitňuje svoje služby, ktoré zahrnujú digitálnu a mobilnú televíziu s ponukou programov všetkých žánrov vrátane staníc v HD rozlíšení, širokopásmové internetové pripojenie a telefónne služby.Spoločnosť UPC v Slovenskej republike je súčasťou spoločnosti(NASDAQ: LBTYA, LBTYB, LBTYK), najväčšieho svetového medzinárodného poskytovateľa TV a širokopásmových služieb, pôsobiaceho pod značkami Virgin Media, Unytimedia, Telenet a UPC v 11 krajinách v Európe.Pre viac informácií o spoločnosti UPC v Slovenskej republike navštívte stránky www.upc.sk , viac informácií o Liberty Global nájdete na stránke www.libertyglobal.com