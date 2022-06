Politológ vysvetľuje, prečo si sulíkovci dovolili zdvihnúť prst a vzťahom môže pomôcť uhorková sezóna

Neformálny orgán

priblížil politológ.

Predĺžia sa politické procesy

Prechodný jav

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Bojkot rokovaní koaličných rád zo strany Sloboda a Solidarita (SaS) nie je tak závažnou záležitosťou, ktorá by mala ohroziť chod koalície pri činnosti vlády a parlamentu.Dlhšie však môžu trvať politické procesy pri prijímaní rozhodnutí. Politológ Michal Cirner takto zhodnotil dôsledky neúčasti SaS na stretnutiach predstaviteľov koaličných strán.„Koaličná rada neexistuje v politickom systéme, v ústavnom poriadku. Samozrejme, je to dôležitý neformálny orgán, pretože v ňom sedia lídri politických strán, ktorí sa dohadujú na politike vládnej koalície a aké návrhy podajú na vládu,“ upozornil Cirner.Podľa Cirnera neúplné fungovanie tohto neformálneho orgánu by však nemalo mať vplyv na ústavný a politický systém. „Aj preto si SaS dovolila výstražný zdvihnutý prst voči koaličným partnerom. Je to viac-menej symbolické gesto,“ zhodnotil politológ.Poznamenal, že na koaličnej rade by mali politici predchádzať budúcim sporom nachádzaním spoločných dohôd. „Nič by sa však nemuselo stať, pretože politický systém je formovaný na tom, že veci sa majú diať na vláde a v parlamente, a to v rámci obvyklej praxe pripomienkových konaní či rokovaní parlamentných výborov alebo aj politických rokovaní mimo koaličnej rady,“Vláda tento týždeň dokázala prijímať rozhodnutia. Na budúci týždeň sa ukáže, ako bude schopný parlament na schôdzi prijímať návrhy zákonov aj bez účasti SaS na koaličných radách. Cirner si myslí, že komunikácia v koalícii bude ťažšia a predĺžia sa politické procesy.„Budú sa musieť nachádzať iné platformy, na ktorých sa bude dohadovať prijímanie opatrení. My však nevieme, čo sa na koaličnej rade deje. Počuli sme rôzne výroky, napríklad Igora Matoviča, že by mali byť priame prenosy z koaličnej rady. Myslím, že pán Sulík hovoril, že tam nie je konštruktívna diskusia. Možno je to aj lepšie, že sa nestretávajú a vyčistí sa to na iných úrovniach,“ pripustil politológ.Otázkou je, ako dlho môže trvať bojkot koaličných rád. „Myslím si, že je to prechodný jav, ktorý môže trvať do leta. V lete je takzvaná uhorková sezóna, tak teoreticky do septembra,“ nazdáva sa Cirner.Dodal, že teraz sú v hre platy učiteľov či otázky rodinného balíka, ktorý prezidentka čiastočne vetovala. „Čiže je to politická záležitosť, a keď sa tieto veci dajú do normálu, aj SaS sa vráti na rokovanie koaličnej rady,“ uzavrel Cirner.Predseda SaS Richard Sulík v stredu 8. júna povedal, že „ak sa skončia verejné útoky, urážky a klamstvá, tak sa na koaličné rady vrátime“. Kedy to bude, nevedel povedať. Dodal, že ministri za SaS sú k dispozícii premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO).