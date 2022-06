Vodič, ktorý v Berlíne vrazil autom do skupiny študentov, má byť vážne psychicky chorý (video)

Čin psychicky chorej osoby

Mnohí ešte bojujú o život

9.6.2022 (Webnoviny.sk) - Vyšetrovatelia sa snažia pochopiť „zmätené“ výpovede muža, ktorý, zdá sa, v stredu úmyselne autom narazil do školskej skupiny v Berlíne, uviedla vo štvrtok berlínska starostka.Franziska Giffey pre verejnoprávneho vysielateľa RBB Inforadio uviedla, že do stredy večera úrady skonštatovali, že to bol „čin v amoku skutočne vážne psychicky postihnutej osoby“.Vyšetrovatelia podľa jej slov pracujú na určení kontextu a toho, či ho ovplyvnilo niečo iné, a jeho zmätočné vyjadrenia sa snažia vysvetliť „s pomocou jazykového sprostredkovateľa“.Pri stredajšom incidente na populárnej nákupnej ulici Kurfürstendamm zahynula učiteľka, ktorá prišla so školskou skupinou zo stredného Nemecka. Ďalších šesť ľudí je v život ohrozujúcom stave a traja majú vážne zranenia.Dvadsaťdeväťročného vodiča nemecko-arménskeho pôvodu, ktorý žije v Berlíne, zadržali krátko po tom, čo narazil do výkladu. Berlínska senátorka pre vnútorné záležitosti Iris Spranger v stredu uviedla, že v aute našli plagáty vyjadrujúce názory na Turecko. Podľa starostky ešte nie je známe, či majú plagáty nejakú súvislosť so stredajším incidentom.Hovorca polície Thilo Cablitz sa pre RadioEins vyjadril, že vodič už bol známy polícii, ale nie z ideologického alebo politicky motivovaného hľadiska.Regionálna vláda v spolkovej krajine Hesensko uviedla, že zasiahnutí študenti boli z 10. ročníka z mesta Bad Arolsen. Medzi vážne zranenými je ďalšia učiteľka.