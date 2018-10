Politologička: Prehrali sme, od poslancov sa čaká seriózny prístup

Na ilustračnej snímke NR SR. Foto: TASR - Marko Erd Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 24. októbra (TASR) - Človek, ktorý chodí denne do práce, by od poslancov NR SR očakával seriózny prístup, teda že budú hľadať riešenia na prospech celej spoločnosti, a nie na prospech jednotlivcov či strán. Chaotická a neprofesionálna situácia, ktorá v parlamente vznikla pri nočnom hlasovaní o novele Ústavy SR, nie je dobrý odkaz pre demokraciu na Slovensku. Pre TASR to uviedla politologička Darina Malová.povedala.Na margo skutočnosti, že zmena ústavy napokon neprešla a ústavní sudcovia sa budú voliť podľa súčasných podmienok, Malová poznamenala, že to znovu povedie len k ďalšej polarizácii.dodala Malová.Politológ Pavol Baboš upozornil, že pri témach, kde predstaviteľom Smeru-SD veľmi záleží na tom, aby dosiahli potrebnú väčšinu, vedia veľmi efektívne rokovať aj s opozíciou a v prípade potreby dokážu posúvať finálne hlasovanie.vysvetlil.Baboš uznáva, že v tejto situácii, kedy deviatim ústavným sudcom končí funkčné obdobie už vo februári, by sa hlasovanie odsúvalo ťažšie.pripustil Baboš.Podľa jeho slov bolo jasné, že avizované zmeny v ústave by vyhovovali práve najsilnejšej vládnej strane, a to z dvoch dôvodov.uzavrel Baboš.Sudcovia Ústavného súdu SR sa budú voliť tak ako doteraz. V pléne NR SR totiž v utorok neprešla novela Ústavy SR, ktorá mala do tohto procesu zaviesť niekoľko noviniek. Za zmenu najvyššieho zákona štátu zahlasovalo len 55 poslancov zo Smeru-SD, SNS a Mostu-Híd. Viacero koaličných poslancov sa zdržalo, nepridala sa ani opozícia. Neúspešné výsledné hlasovanie bolo spôsobené tým, že poslanci ani na druhý pokus napriek snahe neopravili zmenu účinnosti prechodných ustanovení. Podporilo ich len 81 poslancov, minimom bolo 90.Ešte predtým sa však počítalo s tým, že ústava sa napokon bude meniť. V pléne totiž prešiel aj s podporou časti opozície 98 hlasmi dôležitý pozmeňujúci návrh Róberta Madeja (Smer-SD). Ten spočíval v tom, že ak kandidát na sudcu Ústavného súdu (ÚS) SR získa od poslancov aspoň 90 hlasov, stane sa ústavným sudcom automaticky a do rúk prezidenta len zloží sľub. Ak by ich bolo viac, rozhodujúce malo byť poradie podľa počtu získaných hlasov. Naopak, ak by sa takýmto spôsobom neobsadili všetky voľné miesta na Ústavnom súde, v druhom kole sa malo pristúpiť k voľbe kandidátov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých poslancov, po dvoch na každý voľný post, z ktorých mal prezident vybrať sudcov.Už vo februári 2019 sa končí funkčné obdobie deviatim z celkového počtu 13 ústavných sudcov. Úlohou poslancov tak bude zvoliť 18 kandidátov, z ktorých si hlava štátu vyberie deviatich sudcov na 12-ročné funkčné obdobie. Na zvolenie kandidáta bude stačiť nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov.