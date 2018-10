V medzilaboreckom Zariadení sociálnych služieb pribudol lôžkový výťah

Ilustračné foto. Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Medzilaborce 24. októbra (TASR) – Klientom Zariadenia sociálnych služieb (ZSS) Dotyk v Medzilaborciach slúži nový osobný lôžkový výťah. Jeho realizáciu zafinancoval ako zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj (PSK) sumou 60.000 eur, projekt podporilo aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR dotáciou vo výške 30.000 eur.Ako TASR informoval riaditeľ zariadenia Igor Magera, v trojpodlažnej budove výťah majú, bol určený ľuďom na vozíku. Nový výťah postavili hlavne pre imobilných pacientov. Ich preprava po schodoch, napr. pri zásahu záchranárov alebo pri prevoze klienta na dialýzu, bola veľmi zložitá.poznamenal. Podľa jeho ďalších slov sa v tomto prípade stavala úplne nová šachta s technológiou pre osobný lôžkový výťah. V pláne majú opraviť aj ten starý. Aj v tomto prípade budú žiadať o finančnú pomoc.Zariadenie prešlo od septembra 2002, kedy začalo fungovať na tieto účely, rôznymi zmenami. Naposledy pred štyrmi rokmi, kedy PSK zmenil druh sociálnej služby na špecializované zariadenie so zameraním na Alzheimerovu, Parkinsonovu chorobou a demencie rôzneho typu etiológie. Jeho kapacita je 30 miest. V domove sociálnych služieb má zariadenie ďalších 10 prijímateľov. ZZS Dotyk funguje v nepretržitom režime. Služby v ňom zabezpečuje spolu s riaditeľom 30 ľudí. V budúcnosti by chceli podľa jeho slov vybudovať v areáli aj objekt, ktorý by slúžil na ďalšie činnosti zariadenia.