Politologička si myslí, že Sólymos by mal odstúpiť aj z kandidátky do parlamentných volieb

Odstúpenie bolo jediné riešenie

Trojka na kandidátke Mosta-Híd

24.1.2020 (Webnoviny.sk) - Odstupujúci minister životného prostredia László Sólymos (Most-Híd) by sa mal vzdať miesta aj na kandidačnej listine svojej materskej strany. Nemal by sa teda uchádzať ani o poslanecké kreslo vo februárových parlamentných voľbách Myslí si to politologička Darina Malová z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v súvislosti s incidentom, po ktorom polícia v stredu večer ministra zadržala „Myslím si, že by mal odstúpiť aj z kandidátky do volieb. Politici, korí nedokážu kontrolovať svoje správanie, by si mali veľmi dobre rozmyslieť, či sú v politike na pravom mieste,“ povedala pre agentúru SITA Malová. Podľa politologičky bolo odstúpenie ministra „jediným možným riešením“. „Tento incident je veľmi medializovaný a môže priťažiť aj strane Most-Híd v nasledujúcich voľbách,“ dodala.Sólymos sa nachádza na treťom mieste kandidačnej listiny Mosta-Híd. To, či na nej po včerajšom incidente aj ostane, nie je jasné. Strana to zatiaľ verejne nekomentovala. V poslednom prieskume agentúry AKO pre televíziu TA3 dosiahla podporu 4,2 percenta a neprekročila tak potrebný počet percent na vstup do parlamentu.Šéf envirorezortu bol podľa medializovaných informácií pod vplyvom alkoholu v ázijskej reštaurácii v centre Bratislavy slovne a fyzicky napadol spoločne s ďalším mužom personál. Minister Sólymos sa vo štvrtok za incident ospravedlnil a oznámil, že podáva demisiu