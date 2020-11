Polnoční vyjedači chladničiek, nastal váš čas!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Pre všetkých polnočných vyjedačov svitla nádej – v Lidli teraz môžu získať súpravu exkluzívnych príborov od tradičnej slovenskej značky Berndorf SandrikPoznáme ich, žijú medzi nami a hoci sa snažia maskovať a zapierať, veľmi dobre vieme o ich činoch. Priznanie je poľahčujúca okolnosť, ale čo ak je vinný každý? Pretože taká je pravda, oni sú my a my sme oni. Polnoční vyjedači. Ich výskyt sa zvyšuje priamo úmerne s blížiacimi sa sviatkami. Nie je možné ich zastaviť, pokušenie je priveľké.Kde kto povie, že s nájazdmi všetkých členov rodiny do chladničiek a špajzí je potrebné sa zmieriť. Šťastie však praje pripraveným a to najchutnejšie sústo sa možno ujde práve tomu, kto bude pripravený najlepšie. Pre všetkých polnočných vyjedačov svitla nádej – v Lidli teraz nájdu súpravu exkluzívnych príborov Berndorf Sandrik.Za každých 20€ hodnoty nákupu získate od 23. novembra jednu nálepku. Kupón so šiestimi nálepkami znamená fantastickú 80%-nú zľavu na príbor slovenskej značky s tradíciou od roku 1843. Set Berndorf Sandrik pozostávajúci zo stolovej lyžice, vidličky, noža a lyžičky na kávu, získate vďaka vyplnenému kupónu za symbolickú sumu 1,99€. Príbor je možné zakúpiť si počas trvania akcie za plnú sumu 9,99€.Polnoční vyjedači pamätajte: ak zaútočiť na chladničku, tak s najlepšou zbrojou!Informačný servis