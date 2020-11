Solidarita postavená na hlavu, odbory majú toho dosť a pre dôchodkový zákon zvažujú generálny štrajk

Tisíce policajtov odídu do civilu

Solidarita postavená na hlavu

24.11.2020 (Webnoviny.sk) - Odborári majú veľké výhrady k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý na pripomienkovanie predložil minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Predseda OZ KOVO Emil Machyna na tlačovej besede upozornil na to, že návrhom ústavného zákona sa má zrušiť strop na dôchodkový vek.Vek odchodu do dôchodku sa má totiž podľa neho opäť zvyšovať podľa rastúcej strednej dĺžky dožitia. "Máme pripravenú petíciu a budeme zvažovať v Kove a začíname robiť prieskum, ak takéto veci budú postupovať, aby sme mohli pripraviť generálny štrajk," zdôraznil.Podľa Machynu sa schválením ústavného zákona oslabí súčasný ústavný strop na dôchodkový vek. Upozornil na to, že odborári vyzbierali 305-tisíc podpisov za zastropovanie veku odchodu do penzie. "Ak by niektoré veci prešli, sme pripravení dozbierať tých 45-tisíc podpisov, odovzdať ich pani prezidentke a požiadať ju, aby vyhlásila referendum s touto otázkou," povedal Machyna k zastropovaniu veku odchodu do dôchodku.Upozornil na to, že za ústavný zákon k zavedeniu stropu na dôchodkový vek hlasovali v predošlom volebnom období aj poslanci za stranu Sme rodina.Prezident KOZ Marián Magdoško kritizuje ministra práce a sociálnych vecí Milana Krajniaka (Sme rodina) za to, že z návrhu ústavného zákona vypadol článok, ktorý hovorí o zachovaní osobitného systému sociálneho zabezpečenia pre tzv. silové zložky štátu, teda pre policajtov, či vojakov.Šéf odborárov neverí tomu, že ide len o technickú chybu, ako sa cez víkend vyjadril minister Krajniak. "Je to úmysel, nie technická chyba," povedal. Odborári budú podľa neho žiadať písomnú záruku, aby sa tento problém dal na "pravú mieru". Magdoško upozornil na to, že pre tento krok hrozí odchod 5-tisíc až 7-tisíc policajtov do civilu."Návrh postráda akúkoľvek víziu a zarámcovanie do budúcnosti vzhľadom na digitalizáciu a automatizáciu," tvrdí viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová . Nesúhlasí s návrhom na zavedenie rodičovského bonusu. Deti, ktoré prispievajú do dôchodkového systému, by mohli jednou pätinou odvodov priamo prispievať na dôchodok svojim rodičom. Podľa Uhlerovej ide o solidaritu postavenú na hlavu."Individuálne prispievanie detí rodičom nie je princípom, na ktorom má byť postavený systém sociálneho zabezpečenia," povedala. Chýba jej širšia diskusia o zmenách v dôchodkovom systéme na Slovensku.Automatický vstup do druhého dôchodkového piliera pre mladých ľudí s možnosťou výstupu do dvoch rokov, minimálnu príspevkovú sadzbu do druhého piliera, či právo odísť do dôchodku po 40 odpracovaných rokoch. Takéto opatrenia obsahuje návrh ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme, ktorý rezort práce predložil do medzirezortného pripomienkového konania.Návrh ústavného zákona má stáť na desiatich opatreniach, medzi ktoré má patriť aj právo na doživotné vyplácanie dôchodkov, či právo na valorizáciu penzií aspoň o tzv. dôchodcovskú infláciu.