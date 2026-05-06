 24hod.sk    Z domova

06. mája 2026

Polnočný prelet vrtuľníkov aj osem výstrelov, Bradlo ožije slávnostným ceremoniálom


Tagy: Mohyla Milana Rastislava Štefánika náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl

Generál Zmeko odovzdáva funkciu náčelníka Generálneho štábu OS SR po ôsmich rokoch a dvoch funkčných obdobiach. S odchádzajúcim náčelníkom



bradlo 676x454 6.5.2026 (SITA.sk) - Generál Zmeko odovzdáva funkciu náčelníka Generálneho štábu OS SR po ôsmich rokoch a dvoch funkčných obdobiach.


S odchádzajúcim náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl SR, generálom Danielom Zmekom, sa po slávnostnom podpise odovzdávajúcich protokolov v Bratislave vojaci v noci zo 6. na 7. mája rozlúčia na vrchu Bradlo v okrese Myjava.

Za účasti velení všetkých útvarov ozbrojených síl, hlavných funkcionárov a hostí úderom polnoci na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika odovzdaním štandardy náčelníka Generálneho štábu odovzdá generál Daniel Zmeko velenie nad ozbrojenými silami novému náčelníkovi Generálneho štábu, generálporučíkovi Miroslavovi Lorincovi.

"Generál Zmeko odovzdáva funkciu náčelníka Generálneho štábu OS SR po ôsmich rokoch a dvoch funkčných obdobiach. Za jeho príspevok k rozvoju ozbrojených síl mu patrí naša vďaka. Ozbrojené sily viedol pevnou rukou v období nebývalých bezpečnostných výziev, s akými sme sa od vzniku Slovenskej republiky nestretli," uviedol hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič.

Polícia v tejto súvislosti informuje obyvateľov, že súčasťou slávnostného ceremoniálu bude polnočný prelet dvoch vrtuľníkov a následných 8 delostreleckých výstrelov.

Prezident Peter Pellegrini vymenoval do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generálporučíka Miroslava Lorinca, ktorý nahradí odchádzajúceho náčelníka Daniela Zmeka.

Mohyla generála Milana Rastislava Štefánika je dielom architekta Dušana Jurkoviča. 5. mája tohto roku uplynulo 105 rokov od položenia základného kameňa tohto monumentálneho pomníka generála Štefánika, rodáka z tohto kraja.








Zdroj: SITA.sk - Polnočný prelet vrtuľníkov aj osem výstrelov, Bradlo ožije slávnostným ceremoniálom © SITA Všetky práva vyhradené.

