Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Streda 6.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Hermína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

06. mája 2026

Fico sa v Mníchove stretne s bavorským premiérom, navštívi aj koncentračný tábor Dachau


Tagy: Dachau Návšteva Premiér Slovenskej republiky

Premiér Slovenskej republiky bude s predsedom tamojšej vlády rokovať o bilaterálnych vzťahoch. Predseda vlády Robert Fico odcestuje vo ...



Zdieľať
67caf905b42ca296554596 1 scaled 1 676x451 6.5.2026 (SITA.sk) - Premiér Slovenskej republiky bude s predsedom tamojšej vlády rokovať o bilaterálnych vzťahoch.


Predseda vlády Robert Fico odcestuje vo štvrtok 7. mája do Nemecka. V Mníchove sa stretne s predsedom tamojšej vlády Markusom Söderom, s ktorým bude rokovať o bilaterálnych vzťahoch. V metropole Bavorska Fico vystúpi aj na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii zameranej na automobilový priemysel.

Návštevu Nemecka zavŕši predseda vlády položením kytice k pomníku obetí národného socializmu v koncentračnom tábore Dachau,“ informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Tábor Dachau bol zriadený v roku 1933 a stal sa symbolom nacistického teroru. Oslobodený bol 29. apríla 1945 americkou armádou.


Zdroj: SITA.sk - Fico sa v Mníchove stretne s bavorským premiérom, navštívi aj koncentračný tábor Dachau © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dachau Návšteva Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ráno pred cestou lietadlom nechľastajte. Šéfovi Ryanairu sa to nepáči
<< predchádzajúci článok
Polnočný prelet vrtuľníkov aj osem výstrelov, Bradlo ožije slávnostným ceremoniálom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 