|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 6.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Hermína
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
06. mája 2026
Fico sa v Mníchove stretne s bavorským premiérom, navštívi aj koncentračný tábor Dachau
Premiér Slovenskej republiky bude s predsedom tamojšej vlády rokovať o bilaterálnych vzťahoch. Predseda vlády Robert Fico odcestuje vo ...
Zdieľať
6.5.2026 (SITA.sk) - Premiér Slovenskej republiky bude s predsedom tamojšej vlády rokovať o bilaterálnych vzťahoch.
Predseda vlády Robert Fico odcestuje vo štvrtok 7. mája do Nemecka. V Mníchove sa stretne s predsedom tamojšej vlády Markusom Söderom, s ktorým bude rokovať o bilaterálnych vzťahoch. V metropole Bavorska Fico vystúpi aj na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii zameranej na automobilový priemysel.
„Návštevu Nemecka zavŕši predseda vlády položením kytice k pomníku obetí národného socializmu v koncentračnom tábore Dachau,“ informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Tábor Dachau bol zriadený v roku 1933 a stal sa symbolom nacistického teroru. Oslobodený bol 29. apríla 1945 americkou armádou.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa v Mníchove stretne s bavorským premiérom, navštívi aj koncentračný tábor Dachau © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico odcestuje vo štvrtok 7. mája do Nemecka. V Mníchove sa stretne s predsedom tamojšej vlády Markusom Söderom, s ktorým bude rokovať o bilaterálnych vzťahoch. V metropole Bavorska Fico vystúpi aj na slovensko-bavorskej podnikateľskej a expertnej konferencii zameranej na automobilový priemysel.
„Návštevu Nemecka zavŕši predseda vlády položením kytice k pomníku obetí národného socializmu v koncentračnom tábore Dachau,“ informoval Tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Tábor Dachau bol zriadený v roku 1933 a stal sa symbolom nacistického teroru. Oslobodený bol 29. apríla 1945 americkou armádou.
Zdroj: SITA.sk - Fico sa v Mníchove stretne s bavorským premiérom, navštívi aj koncentračný tábor Dachau © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Ráno pred cestou lietadlom nechľastajte. Šéfovi Ryanairu sa to nepáči
Ráno pred cestou lietadlom nechľastajte. Šéfovi Ryanairu sa to nepáči
<< predchádzajúci článok
Polnočný prelet vrtuľníkov aj osem výstrelov, Bradlo ožije slávnostným ceremoniálom
Polnočný prelet vrtuľníkov aj osem výstrelov, Bradlo ožije slávnostným ceremoniálom