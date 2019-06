Ilustračná snímka Foto: TASR – Milan Drozd Foto: TASR – Milan Drozd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 27. júna (TASR) - Poľnohospodári na Slovensku v týchto dňoch začínajú so žatvou. Kombajny vyšli do polí najmä v južnejších oblastiach Slovenska. Aj tento rok očakávajú poľnohospodári značné regionálne rozdiely v množstve aj kvalite úrody. Dôvodom sú nerovnomerné zrážky. TASR o tom informoval Matej Korpáš zo Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK).V najjužnejších okresoch Slovenska bolo podľa neho v minulom roku možné vidieť kombajny na poliach rekordne skoro, už v prvej polovici júna. Dôvodom bolo extrémne sucho, ktoré trápilo takmer celú Európu. V aktuálnom roku začali pestovatelia s kosbou v o čosi klasickejšom období. Dôvodom bol daždivý a chladný máj.priblížil predseda Agrocoop Imeľ, a.s., Alexander Pastorek.V podniku z najjužnejšieho okresu Slovenska sa úroda zatiaľ javí približne rovnaká ako v minulom roku. Aj tentoraz však pestovatelia pociťujú značné regionálne aj vnútroregionálne rozdiely v tvorbe atmosférických zrážok.tvrdí Pastorek.Ozimný jačmeň začali poľnohospodári kosiť aj v okrese Zlaté Moravce. Úroda by mala byť lepšia ako v minulom roku.vysvetlil predseda Poľnohospodárskeho družstva Neverice Peter Horňáček.Korpáš dodal, že žatva by sa mala na Slovensku naplno rozbehnúť počas budúceho týždňa. Na výslednú úrodu bude mať veľký vplyv ďalší vývoj počasia.