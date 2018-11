Poľnohospodárska komora víta projekt tzv. zelenej nafty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 21. novembra (TASR) - Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (SPPK) víta projekt tzv. zelenej nafty. Finančná pomoc 30 miliónov eur môže výrazne oživiť slovenské poľnohospodárstvo, ktoré v podmienkach jednotného európskeho trhu nutne potrebuje zvyšovať svoju konkurencieschopnosť. Uviedla to hovorkyňa SPPK Jana Holéciová v reakcii na projekt tzv. zelenej nafty, ktorý predstavilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.Zdôraznila, že SPPK od spustenia úvodných tohtoročných diskusií o možných a najvhodnejších spôsoboch podpory poľnohospodárstva presadzovala, aby sa pomoc cielene dostala najmä do špeciálnej rastlinnej a živočíšnej výroby. Preto rozdelenie 30 miliónov eur pre citlivé komodity na základe objektívne vypočítaných nákladov na spotrebu nafty pri každej jednej podporenej oblasti je podľa SPPK tým správnym a najmä spravodlivým spôsobom, ako pomôcť tým poľnohospodárom, ktorí prinášajú pridanú hodnotu pre krajinu.uviedol predseda SPPK Emil Macho v reakcii na predstavený projekt tzv. zelenej nafty.Systémové opatrenie tzv. zelenej nafty v budúcom roku podľa SPPK podporí pestovanie ovocia, zeleniny, konzumných zemiakov, strukovín, cukrovej repy, sóje, maku, ľanu, konope, chmeľu, koreninových a liečivých rastlín. V živočíšnej výrobe pôjdu finančné prostriedky do chovu hovädzieho dobytka, ošípaných, oviec, kôz, koní a hydiny.Holéciová dodala, že práve uvedené oblasti totiž roky najviac doplácajú na dlhodobú finančnú poddimenzovanosť celého slovenského agropotravinárskeho sektora, ktorého kondíciu ovplyvňuje výška priamych platieb alebo úroveň štátnej pomoci v porovnaní s okolitými krajinami.Podpredsedníčka vlády a šéfka MPRV SR Gabriela Matečná (SNS), za účasti generálneho riaditeľa sekcie poľnohospodárstva MPRV SR Štefana Rybu, v stredu na brífingu oznámila, že projekt tzv. zelenej nafty podporí konkurencieschopnosť slovenských farmárov. Prvé výzvy na podpory by mal agrorezort vypísať v 1. polroku 2019 a farmári by mali platby dostať v 3. štvrťroku budúceho roku. Celková suma vyčlenená na zelenú naftu dosiahne 30 miliónov eur.