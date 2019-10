Poľnohospodársky dvor v Malých Chlievanoch chce rozšíriť kapacitu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Bánovce nad Bebravou 16. októbra (TASR) - Poľnohospodársky dvor v bánovskej mestskej časti Malé Chlievany plánuje rozšíriť svoju kapacitu o nový stavebný objekt. Budova bude slúžiť pre teľatá vo veku od troch do šiestich mesiacov.Nový objekt bude mať kapacitu 70 teliat. Pre jeho výstavbu sa dvor rozhodol z dôvodu, že existujúci teľatník je morálne a technicky zastaraný a jeho prestavba by si vyžiadala vysoké náklady. Vyplýva to z oznámenia o zmene, ktoré spoločnosť MVL AGRO, s. r. o., predložila orgánom na posúdenie.zdôvodnil v oznámení investor.Náklady na realizáciu investície firma v oznámení neuviedla.