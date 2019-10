Hodnotenie z INEKO nemocnicu v Ružomberku potešilo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Ružomberok 16. októbra (TASR) – Za veľký záväzok a dôkaz spokojnosti pacientov považuje vedenie vojenskej nemocnice v Ružomberku druhé miesto v tohtoročnom hodnotení zdravotníckych zariadení Nemocnica roka, ktoré zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Nedostatky vyplývajúce z hodnotenia plánujú vyhodnotiť. Pre TASR to v stredu povedala hovorkyňa nemocnice Petra Dišková.Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica (FN) v rámci hodnotenia excelovala v ukazovateli spokojnosť pacientov. Zároveň vykazuje najnižšie čísla v nutnosti reoperovať pacientov a najnižšiu úmrtnosť po operáciách na náhlu cievnu mozgovú príhodu. Naopak, má najvyššiu úmrtnosť pacientov starších ako 65 rokov po zlomenine stehennej kosti a podľa INEKO by sa mala zlepšiť aj v transparentnosti. Dišková v tejto súvislosti uviedla, že vedenie bude v nadchádzajúcom období dôkladne analyzovať jednotlivé ukazovatele rebríčka.Hovorkyňa zároveň poukázala na viaceré aktuálne inovácie v nemocnici, najmä nové angio-CT pracovisko, ktoré už začali pristavovať a malo by byť hotové na budúci rok. "načrtla.Cieľom vytvárania rebríčkov hodnotenia nemocníc je podľa Petra Goliaša z INEKO zvyšovanie kvality zdravotnej starostlivosti. V budúcnosti by chceli predstavitelia inštitútu zostavovať aj hodnotenia jednotlivých ambulancií. Pre pacientov spustili portál kdesaliecit.sk.