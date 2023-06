Polovica mladých spotrebiteľov považuje nákup falšovaných výrobkov za prijateľný

80 % Európanov súhlasí s tým, že falšovaním výrobkov sa podporujú zločinecké organizácie a ničia podniky a pracovné miesta. Dve tretiny respondentov považujú falšované výrobky aj za hrozbu pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie.



Podľa novej štúdie o tom, ako občania v Európe vnímajú duševné vlastníctvo, ktorú uverejnil Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), sú Európania čoraz lepšie informovaní o rizikách a dôsledkoch plynúcich z kupovania falšovaných výrobkov a prístupu k obsahu z nelegálnych zdrojov.80 % Európanov sa domnieva, že za falšovanými výrobkami stoja zločinecké organizácie a že kupovanie falzifikátov ohrozuje podniky a pracovné miesta. 83 % respondentov sa tiež domnieva, že falšovaním sa podporuje neetické správanie a dve tretiny ho považujú zaPokiaľ ide o pirátstvo, 82 % Európanov súhlasí s tým, že sledovanie digitálneho obsahu z nelegálnych zdrojov so sebou prináša(podvodov alebo nevhodného obsahu pre maloletých).Napriek týmto pozitívnym výsledkom zo štúdie takisto vyplýva, žestále považuje, ak je originálny výrobok príliš drahý, pričom v skupinePokiaľ ide o prechod od teórie k praxi,. Tento podiel sa zvyšuje na, čo je dvojnásobok priemeru EÚ, zatiaľ čo v skupine od 55 do 64 rokov klesá na 6 % a nad 65 rokov je menej ako 5 %.Podľa jednotlivých krajín sa podiel spotrebiteľov, ktorí si vedome kúpili falšované výrobky, pohybuje od 24 % v Bulharsku po 8 % vo Fínsku. Okrem Bulharska je vedomé nakupovanie falšovaných výrobkov nad priemerom EÚ v Španielsku (20 %), Írsku (19 %), Luxembursku (19 %) a Rumunsku (18 %).originálnych výrobkov zostáva najčastejšie uvádzaným dôvodom (43 %) na zastavenie kupovania falšovaných výrobkov. Kľúčovým faktorom, ktorý bráni spotrebiteľom v nakupovaní falšovaných výrobkov, sú(výrobky zlej kvality pre 27 % kupujúcich, bezpečnostné riziká pre 25 % kupujúcich a právny postih pre 21 % kupujúcich).Zvyšuje sa aj neistota v súvislosti s autenticitou. Takmer(39 %)(52 %).Medzi členskými štátmi takisto prevládajú značné rozdiely: zatiaľ čo približne štvrtina spotrebiteľov v Dánsku a Holandsku (26 %) si nie je istá, či si kúpili originálny výrobok, v Rumunsku je tento údaj 72 %.Európania vyjadrili neistotu aj v súvislosti so zákonnosťou zdrojov, ktoré používajú na sledovanie online obsahu, pričomVýkonný riaditeľ úradu EUIPOuviedol:V rámci našich činností zameraných na zvyšovanie informovanosti a osvety je mimoriadne dôležité pochopiť vnímanie občanov, pretože je východiskom zmysluplných rozhovorov so spotrebiteľmi, ako aj so zainteresovanými stranami. Najnovšie vydanie štúdie o vnímaní duševného vlastníctva poskytuje nové relevantné poznatky o vnímaní porušovania práv duševného vlastníctva a opätovne zdôrazňuje potrebu zlepšovať ochranu spotrebiteľov. Takisto sa v nej potvrdzuje pozitívny vývoj, pokiaľ ide o informovanosť a dostupnosť digitálneho obsahu z legálnych zdrojov.Európania sú vo všeobecnosti proti využívaniu digitálneho obsahu z ilegálnych zdrojov:, ak je k dispozícii cenovo dostupná možnosť.V skutočnosti takmer 9 z 10 ľudí pozná aspoň jeden druh legálnej ponuky digitálneho obsahu vo svojej krajine a viac akov uplynulom roku.Veľká väčšina (65 %) Európanov považuje pirátstvo zaOkrem tohoza posledných 12 mesiacov. V prípade mladých ľudí vo veku od 15 do 24 rokov tento percentuálny podiel stúpol na jednu osobu z troch (33 %). Nezákonné streamovacie zariadenia alebo aplikácie sa využívajú predovšetkým naPodiel ľudí využívajúcich pirátsky obsah sa v jednotlivých krajinách líši, pričom sa pohybuje od 9 % vo Fínsku a Dánsku po 22 % na Malte.Lepšia cenová dostupnosť a širší výber obsahu z legálnych zdrojov sú najčastejšie uvádzanými dôvodmi na zastavenie využívania nelegálnych zdrojov.