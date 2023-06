Zamestnanosť na Slovensku opäť rástla, pokles však zaznamenali dve najväčšie odvetvia

Odvetvie ubytovania

Trhové služby

13.6.2023 (SITA.sk) - Zamestnanosť na Slovensku v apríli medziročne rástla vo väčšine sledovaných odvetví, pokles zamestnancov zaznamenali najmä dve najväčšie odvetvia, a to priemysel a vybrané trhové služby. Informoval o tom Štatistický úrad SR. Počet zamestnaných osôb sa zvýšil v apríli v šiestich spomedzi desiatich mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. Najviac zamestnancov pribudlo v odvetví ubytovania, rýchle tempo rastu z posledného roka poľavilo, zamestnanosť stúpla o 3,3 %.O viac ako 2 % sa zvýšil počet zamestnancov v reštauráciách a pohostinstvách a stavebníctve. Naopak, zamestnanosť klesla o viac ako 2 % vo veľkoobchode, do 2 % vo vybraných trhových službách, doprave a skladovaní a tiež v priemysle.Od januára do apríla tohto roka sa medziročne zvýšil počet zamestnaných osôb taktiež v šiestich z desiatich sledovaných odvetví. Najviac stúpol v ubytovaní o 6,1 % a o viac ako 2 % v stavebníctve a v informáciách a komunikácii.Medziročne menej zamestnancov pracovalo vo vybraných trhových službách o 2,8 %, vo veľkoobchode o 1,4 % a do 1 % klesla zamestnanosť v doprave a skladovaní a v priemysle.