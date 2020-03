Polovici piesočných pláží hrozí zánik, podľa vedcov za to môžu pokračujúce klimatické zmeny

Polovicu pláží zrejme stratíme

Ohrozenie pláží bude závisieť od nárastu teplôt

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Do konca tohto storočia by mohla na svete zmiznúť až polovica piesočných pláží, varujú vedci. Dôvodom sú pokračujúce klimatické zmeny.Vedci v meste Ispra v Taliansku použili satelitné snímky na to, aby preskúmali, ako sa pláže zmenili za posledných 30 rokov. Zároveň nasimulovali, ako by ich globálne otepľovanie mohlo ovplyvniť v budúcnosti.“Zistili sme, že do konca storočia bude približne polovica pláží vystavená erózii do viac než sto metrov. Je tak pravdepodobné, že ich stratíme," uviedol jeden z výskumníkov Michalis Vousdoukas.Do akej miery budú pláže v ohrození, bude závisieť od toho, o koľko stúpnu priemerné globálne teploty do roku 2100. Vyšší nárast teplôt znamená vyššie hladiny morí, silnejšie búrky a rýchlejšie miznutie pláží.“Predpokladané zmeny pobrežných línií podstatným spôsobom ovplyvnia tvar celosvetového pobrežia," z ktorého viac než tretinu tvoria piesočné pláže, napísali autori.Štúdiu zverejnil v pondelok odborný časopis Nature Climate Change.