Parížsky Louvre zostal pre koronavírus zatvorený už druhý deň, turistov nechali stáť pred dverami

Zamestnanci chcú vedieť plány múzea

Vedenie múzea je pripravené konať

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Pre obavy zo šírenia nového koronavírusu neotvorili parížske múzeum Louvre ani v pondelok. Pre verejnosť bolo teda zatvorené už druhý deň.Louvre denne navštívia desaťtisíce turistov. V pondelok čakali pod dáždnikmi pri známej sklenenej pyramíde, dovnútra ich však napokon nepustili.Francúzska vláda v sobotu zakázala akékoľvek podujatia pre viac ako päťtisíc ľudí. Zamestnanci múzea v nedeľu informovali, že nariadenie sa týka aj ich a Louvre preto neotvorili.Približne 250 zamestnancov v pondelok uviedlo, že prídu do práce, až keď manažment predstaví jasný plán, ako chce bojovať proti šíreniu vírusu."Ak sa vírus objaví aj v Louvri, chceme vedieť, aký bude plán pre zamestnancov a návštevníkov," uviedol Andre Sacristin a dodal, že ľudí čakajúcich vonku mu je ľúto, no podľa neho je prvoradá bezpečnosť pre všetkých.Zástupca vedenia múzea Maxence Langlois-Berthelot sa vyjadril, že berie situáciu vážne a je pripravený konať.Obavy zamestnancov označil za "legitímne", no dodal, že v hociktorej miestnosti múzea sa v rovnakom čase nikdy nenachádza päťtisíc návštevníkov, takže nariadenie vlády by sa ich nemalo týkať.Vo Francúzsku zatiaľ hlásia 130 nakazených.