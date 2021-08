Poľská kajakárka mala na olympiáde v Tokiu na chvíľu bronz, organizátori však spravili chybu

V úvode urobila veľkú chybu

Emocionálna horská dráha

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.8.2021 (Webnoviny.sk) - Poľská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Marta Walczykiewiczová si v utorkovom finále disciplíny K1 na 200 m chvíľku myslela, že má bronz z olympijských hier v japonskom Tokiu Na výsledkovej tabuli svietilo jej meno na 3. mieste, no napokon z toho nebol medailový darček k jej nedeľňajším 34. narodeninám. Organizátori zakrátko zbadali chybu, opravili výsledky a Walczykiewiczová skončila na nepopulárnej 4. pozícii."Chvíľku som bola šťastná, pretože na tabuli svietilo, že Poľsko je tretie. Momenty radosti sa však zanedlho zmenili,“ uviedla Walczykiewiczová podľa webu sport.pl. Napriek zlyhaniu organizátorov sa však hnevala predovšetkým sama na seba."V úvode finále som urobila veľkú chybu. Zaspala som. Preto mi na konci chýbali na medailu dve desatiny sekundy. Môžem sa hnevať len na seba,“ dodala.Walczykiewiczová pripomenula, že to nebolo prvýkrát, čo sa na pretekoch radovala predčasne."Opäť som sa ocitla na takej emocionálnej horskej dráhe. Na majstrovstvách sveta v roku 2018 ma v cieli zaradili na 3. miesto. Už to dokonca prezentovali ako oficiálne výsledky, ale o chvíľu vydali nové, v ktorých som figurovala na 5. priečke,“ skonštatovala rodáčka z mesta Kalisz vo Veľkopoľskom vojvodstve.