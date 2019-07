Poľská opozícia sľubuje voličom vyradenie uhlia z výroby elektriny

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 14. júla (TASR) - Poľské najväčšie opozičné zoskupenie, Európska koalícia (KE), chce vylúčiť uhlie z výroby elektriny do roku 2040. Oznámil to v sobotu jeho líder Grzegorz Schetyna, keď predstavil prísľuby pred jesennými voľbami, v ktorých koalícia zvedie súboj s konzervatívnou vládou podporujúcou využívanie uhlia. Informovala o tom agentúra Reuters.Poľsko vyrába elektrinu prevažne spaľovaním uhlia a kvalita ovzdušia v krajine patrí k najhorším v Európe. Vládnuca strana Právo a spravodlivosť (PiS), ktorá zvíťazila vo voľbách v roku 2015 sčasti s prísľubmi zachovať uhoľný priemysel, plánuje znížiť využívanie tohto paliva zo súčasných asi 80 percent na približne 60 percent do roku 2030.Podľa Schetynu chce KE do roku 2030 odstrániť uhlie z vykurovania domácností a do roku 2040 z energetického sektora. "povedal vo vystúpení na stretnutí koalície, vysielanom v televízii.Schetyna tiež prisľúbil, že ak Európska koalícia zvíťazí vo voľbách, ktoré sa budú konať pravdepodobne v októbri alebo v novembri, zruší zákaz nedeľného predaja zavedený vládou PiS a zvýši mzdy.PiS od volieb v roku 2015 vedie vo väčšine prieskumov vzhľadom na masívne sociálne výdavky, píše Reuters. V eurovoľbách v máji získala 45,4 percenta hlasov.Európska koalícia, zložená zo strany Občianska platforma (PO), ktorú v minulosti viedol predseda Európskej rady Donald Tusk, a skupiny ľavicových a agrárnych politikov, skončila na druhom mieste s 38,5 percenta hlasov.Schetyna okrem toho prisľúbil "opravu" demokracie v jednom legislatívnom balíku, čím reagoval na kroky PiS zamerané na zvýšenie kontroly nad súdnictvom a médiami, ktoré podľa kritikov narušili demokratický systém v krajine.K ďalším sľubom, ktoré idú proti návrhom konzervatívnej PiS, patrí možnosť registrácie partnerstva nemanželských párov a silnejšie práva žien.povedala hovorkyňa PiS Anita Czerwinska pre verejnoprávnu televíziu po Schetynovom vystúpení.dodala.