Poľská stráž žiada o posily, na pohraničí s Bieloruskom potrebujú ďalšiu tisícku vojakov

7.8.2023 (SITA.sk) - Poľská pohraničná stráž požiadala vládu, aby na k hraniciam s Bieloruskom vyslala ďalších tisíc vojakov. Tí by tam mali pomôcť riešiť zvýšený počet pokusov o ich nelegálne prekročenie. Informuje o tom spravodajský portál Sky News Pohraničná stráž tvrdí, že tento rok sa pokúsilo prejsť bielorusko-poľské hranice najmenej 19-tisíc ľudí, čo je nárast oproti minulému roku, keď to bolo 16-tisíc. Len v júli zaznamenala zhruba 3 900 pokusov.Poľské ministerstvo obrany už skôr k hraniciam poslalo viac ako tisíc vojakov pre obavy z prítomnosti ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny v Bielorusku a ďalších minulý týždeň po tom, ako dva bieloruské vrtuľníky narušili poľský vzdušný priestor. Inštitút pre štúdium vojny uviedol, že wagnerovci absolvovali výcvikové cvičenia v tábore v Breste pri hranici s Poľskom. Organizácia Spojených národov Biely dom opakovane tvrdia, že neexistujú dôveryhodné náznaky, že by wagnerovci predstavovali reálnu hrozbu pre Poľsko.