Rusi chcú vytvoriť školy mladých voličov, ich cieľom je naučiť tínedžerov falšovať priebeh volieb

7.8.2023 (SITA.sk) - Na dočasne okupovaných územiach Chersonskej oblasti vytvorili Rusi takzvané „školy mladých voličov“, ktoré majú podľa opozície naučiť tínedžerov falšovať priebeh volieb. Ako referuje web Ukrajinská pravda, uviedlo to ukrajinské Národné centrum odporu „Rusi vytvorili na dočasne okupovaných územiach Chersonskej oblasti 'školy mladých voličov', ktorých cieľom je pripraviť stredoškolákov na 'voľby prezidenta Ruskej federácie'. V školách budú spolupracovníci z falošných volebných komisií učiť tínedžerov falšovať priebeh volieb. V skutočnosti je úlohou škôl vychovať 'pozorovateľov' na pseudovoľby v diktátorskej krajine,“ uviedlo spomenuté centrum.Výcvik v takýchto „školách“ sa začne v septembri a potrvá do marca 2024. Za proces je zodpovedná novovytvorená „verejná komora“, ktorá pozostáva z viacerých spolupracovníkov, dodáva opozícia.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že ruský vodca Vladimir Putin získa v budúcoročných prezidentských voľbách viac ako 90 % hlasov. Neskôr Peskov tieto slová poprel. V júli ruské nezávislé médium Meduza napísalo, že Kremeľ rozhodol, že Putin by mal vo voľbách v roku 2024 získať viac ako 80 % hlasov.