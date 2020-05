Poľská vláda uvažuje o posunutí prezidentských volieb na neskôr, nič ešte nie je schválené

Zostane málo času

Hrozí politická kríza

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.5.2020 - Vláda v Poľsku zvažuje, že presunie prezidentské voľby na 17. alebo 23. mája. V pondelok sa tak vyjadril vicepremiér Jacek Sasin s tým, že si nemyslí, že sa hlasovanie uskutoční podľa plánov v nedeľu, pretože ešte nie je schválená potrebná legislatíva.Vzhľadom na pandémiu koronavírusu chce poľská vláda, aby sa voľby uskutočnili výlučne prostredníctvom pošty. Legislatívu, ktorá by takéto hlasovanie povolila, však ešte stále spracúva senát poľského parlamentu a hlasovať o nej bude v stredu.Naposledy bude o návrhu zákona hlasovať dolná komora parlamentu. Senát má pod kontrolou opozícia, ktorá zastáva odloženie volieb na iný termín.Keďže sú však voľby naplánované na 10. mája, aj keby zákon parlament schválil, zostane veľmi málo času na doručenie 30 miliónov hlasovacích lístkov všetkým oprávneným voličom, uviedol Sasin."Ak zákon nadobudne platnosť 7. mája, nebude možné pripraviť volebnú procedúru," povedal politik v Rádiu Zet.Posledné hlasovanie o návrhu zákona pritom predstavuje pre vládu veľkú výzvu, pretože aj niektorí poslanci z vládnucej strany chcú odklad hlasovania. Ak by hlasovali proti voľbám prostredníctvom pošty, vláda by tak stratila svoju parlamentnú väčšinu."Ak bude návrh o hlasovaní poštou odmietnutý, budeme mať politickú krízu," skonštatoval v štátnom Rádiu 3 minister zdravotníctva Lukasz Szumowski.Vládna strana Právo a spravodlivosť (PiS) podporuje znovuzvolenie súčasného prezidenta Andrzeja Dudu. Prezident, ktorého päťročné funkčné obdobie sa skončí 6. augusta, je podľa prieskumov verejnej mienky favoritom volieb.