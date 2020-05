Členské štáty by mali viac informovať o krokoch Únie proti koronavírusu, vyzýva europarlament

Boj proti dezinformáciám

Spoločný postup je potrebný

4.5.2020 - Podpredsedovia Európskeho parlamentu pre komunikáciu v pondelok vyzvali členské štáty, aby urobili viac pre informovanie verejnosti o krokoch Európskej únie (EÚ) a o vzájomnej solidarite v boji proti novému koronavírusu."Podpora informovanosti a komunikácia sú kľúčovými nástrojmi pre zvládnutie súčasnej zdravotníckej a hospodárskej krízy spôsobenej pandémiou koronavírusu," uviedli podpredsedovia Európskeho parlamentu Othmar Karas a Katarina Barley v nadväznosti na dvojmesačné spoločné úsilie EÚ zamerané na boj proti ochoreniu COVID-19."V prvom rade je dôležité, aby všetky vnútroštátne orgány jasne a konzistentne informovali verejnosť o potrebných opatreniach na zamedzenie šírenia vírusu, a to najmä vtedy, keď sa bude uvažovať o procese uvoľňovania obmedzení, ktorý by mal prebiehať koordinovane v celej EÚ," povedal Karas."V záujme udržania jednoty a solidarity v EÚ je tiež nevyhnutné, aby vnútroštátne orgány - v rámci boja proti dezinformáciám - vyvinuli snahu informovať o kolektívnych krokoch EÚ na pomoc členským štátom v tejto kríze. Tlačové konferencie a videá predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej, prostredníctvom ktorých prináša aktuálne informácie, a to najmä keď sa odohrávajú v Európskom parlamente, by mali vysielať zoširoka v členských štátoch. Informácie vytvárajú povedomie," dodal Karas."Iniciatívy na úrovni EÚ sú napokon schvaľované nielen poslancami Európskeho parlamentu zo všetkých členských štátov, ale aj ministrami z vlád všetkých krajín EÚ. My všetci sa zúčastňujeme na prijímaní rozhodnutí a my všetci sa podieľame na výsledku," vyhlásila Barley."Je to dôležité z dôvodu zodpovednosti, transparentnosti, demokracie a dôvery v naše riadiace štruktúry. Mnohé aspekty súčasnej krízy si vyžadujú spoločný postup a spoločné využívanie zdrojov. Týka sa to napríklad dohody na udržaní otvorených hraníc pre životne dôležité zdravotnícke vybavenie a zásobovanie potravinami, podpory podnikov, pracovných miest či spotrebiteľov, financovania výskumu funkčnej vakcíny, spoločných pravidiel pre letecké spoločnosti, podpory pre odvetvia poľnohospodárstva a turizmu, ako aj pomoci pre našich najbližších susedov a partnerov spoza hraníc EÚ," dodala podpredsedníčka."EÚ a Európska centrálna banka spoločne uvoľnili stovky miliárd eur na podporu štátnych financií a ekonomík. Bolo to možné iba vďaka úverovej bonite Európskej únie a váhe, ktorú má v prípade spoločného postupu," zdôraznil Karas."Napriek tomu sa však o veľkej časti tohto úsilia neinformuje dostatočne alebo sú verejnosti prostredníctvom silnejúcich dezinformačných kampaní dokonca servírované nepravdivé informácie, ktoré odvádzajú pozornosť od skutočného úsilia zameraného na vzájomnú podporu v týchto veľmi ťažkých a neistých časoch," doplnila ho Barley.Informácie agentúre SITA poskytla tlačová atašé Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Soňa Mellak.