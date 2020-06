Poľská webstránka PimEyes na rozpoznávanie tvárí čelí kritike pre možné zneužitie

Riziko pre ženy a deti

BBC našla fotky zamestnancov

12.6.2020 (Webnoviny.sk) - Bezplatný softvér na rozpoznávanie tvárí, ktorý umožní nájsť na internete fotografie seba alebo niekoho iného, vyvolal kritiku ochrancov súkromia. Predstavitelia portálu PimEyes tvrdia, že systém slúži na ochranu súkromia a ako prevencia zneužitia fotografií.Ľudskoprávna skupina Big Brother Watch vyhlásila, že by mohol umožniť "sledovanie na štátnej úrovni, komerčné monitorovanie a dokonca nebezpečné prenasledovanie v doteraz nepredstaviteľnom rozsahu".Poľskú webstránku PimEyes založili v roku 2017 ako koníček, no vlani ju skomercializovali. V súčasnosti má šesťtisíc registrovaných používateľov.Stránka umožňuje ľuďom nahrať zadarmo hocijakú fotografiu, na základe ktorej danú osobu následne vyhľadá na internete, pričom čerpá z verejne dostupných zdrojov, akými sú Tumblr, blogy či spravodajské portály.Riaditeľka Big Brother Watch Silkie Carlo pre BBC News povedala, že táto technológia predstavuje pre "ženy a deti bezprecedentné riziko".Zástupcovia PimEyes reagovali na jej vyhlásenie s tým, že ich "bezpečnostné pravidlá zakazujú ľuďom používať softvér na takéto účely"."Každý nástroj sa dá použiť aj nesprávne," uviedli na obhajobu, pričom podľa nich nepoužívajú fotografie zo sociálnych sietí. BBC však našla fotografie svojich zamestnancov, ktoré zverejnili na Facebooku alebo Twitteri."Ak ste našli fotografie, ktoré ste zverejnili len na Facebooku, znamená to, že ich niekto iní zverejnil aj na inom mieste. Využívame len webstránky, ktoré s tým súhlasia vo svojich pravidlách," vysvetlili zástupcovia portálu.PimEyes ponúka aj prémiovú službu, ktorá umožňuje vložiť až 25 fotografií rôznych ľudí a používateľa upozorní, keď sa na internete objaví nejaká nová fotka niektorej z týchto osôb. Túto možnosť zatiaľ využíva 350 aktívnych používateľov.Predstavitelia portálu podľa vlastných slov chcú, aby ľudia mali možnosť "bojovať za svoje vlastné súkromie na internete". Vďaka softvéru môžu nájsť falošné profily, ukradnuté či neautorizované fotografie.Firma takisto spolupracuje s políciou, ktorej dodáva softvér Paliscope.