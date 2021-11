Poľské sily zakročili voči agresívnym migrantom na hraniciach s Bieloruskom, použili aj vodné delá

Migranti atakujú hranice už týždne

Tisíce pokusov o prekročenie hraníc

16.11.2021 (Webnoviny.sk) - Poľské sily použili slzný plyn a vodné delá proti migrantom na hraniciach s Bieloruskom, ktorí sa pokúšali dostať do Poľska. Ako uvádza spravodajský portál BBC, reagovali tým na snahy niektorých migrantov, ktorí útočili na hraničný plot pri Kuznici.Viacerí migranti hádzali kamene na poľské bezpečnostné zložky. Poľská polícia obvinila bieloruské sily, že migrantom dodávajú omračujúce granáty. Podľa reportéra BBC sa migrantom nakoniec nepodarilo prekročiť hranicu.Už niekoľko týždňov sa tisíce migrantov, väčšinou z Blízkeho východu, zhromažďujú na hraniciach s Bieloruskom v snahe dostať sa do Európskej únie. Tá obvinila režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, že podnecuje príliv migrantov a využíva ich v rámci odvety za sankcie EÚ.Sankcie európskej dvadsaťsedmičky proti Bielorusku prišli po tom, ako Lukašenkov režim začal tvrdo zasahovať proti oponentom. Spomenutý prezident sa po vlaňajších voľbách ocitol pod tlakom. V nich podľa oficiálnych výsledkov zvíťazil, no opozícia i zahraničie považujú výsledky hlasovania za zmanipulované.V uliciach bieloruských miest následne vypukli demonštrácie proti Lukašenkovi, ktoré trvali niekoľko mesiacov. Režim v Bielorusku neváhal na potlačenie protestov použiť tvrdé zásahy, pričom výsledkom boli tisícky zatknutých, uväznených či dokonca mučených ľudí. V ostatných týždňoch sa vyskytli aj početné represie voči zástupcom médií.Podľa poľskej pohraničnej agentúry nastalo v doterajšom priebehu tohto mesiaca viac ako päťtisíc pokusov o prekročenie hraníc osobami prichádzajúcimi z Bieloruska. V celom minulom roku to bolo iba 88 takýchto prípadov.