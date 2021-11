Slovenské Zlatíčko mieri vlakom do Číny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.11.2021 (Webnoviny.sk) -"Slovensko je vodná veľmoc. Máme portfólio minerálnych a pramenitých vôd, ktoré pokrýva celé známe spektrum. Tento prvý obchodný prípad to potvrdzuje a veríme, že dojčenská voda Zlatíčko si v Číne nájde svojich priaznivcov. Je to náš špičkový produkt a spĺňa tie najprísnejšie kritériá kvality, aké pri minerálnych a pramenitých vodách platia," povedal Miroslav Berzedy zo spoločnosti BUDIŠ a. s. a dodal, že prelomový je zároveň aj spôsob dopravy. Podobné komodity sa z Európy do Číny doteraz spravidla transportovali lodnou dopravou. Tá však trvá minimálne 6 týždňov a nesie so sebou aj veľkú uhlíkov stopu. BUDIŠ a. s. bude dodávať dojčenskú vodu do Číny iba vlakom. Tento spôsob dopravy podporujú obidve strany.Prameň dojčenskej vody Zlatíčko sa nachádza v pohorí Považského Inovca a do fliaš sa plní v Lúke. Vďaka svojej výnimočnej kvalite spĺňa najprísnejšie kritériá čistoty vody. Voda má prirodzene nízky obsah minerálov a je vhodná pre plnohodnotný denný pitný režim nielen dieťatka, ale aj mamičky. Ako dojčenská voda spĺňa najprísnejšie kritériá a je vhodná aj na prípravu detských pokrmov bez potreby prevárania.BUDIŠ a. s. exportoval doteraz svoju dojčenskú vodu len do Česka a Maďarska. Prienik na čínsky trh je teda unikátnou udalosťou. Tento obchod sprostredkovala spoločnosť Friends of Hebei s. r.o., ktorú vlastní skupina IPEC Group. Významne prispel aj pán Lyu Pengan z kooperačnej zóny Zhongjie v provincii Hebei v okrese Cangzhou. Čínska strana si za svojho prepravcu vybrala spoločnosť GEFCO, ktorá si dala záväzok, že vyprodukovaný objem CO₂ vykompenzuje investíciou do zelených projektov. Zaujímavosťou tejto prepravy je aj využitie špeciálnych GPS zariadení, ktoré klienta počas celej cesty v reálnom čase informujú o polohe, teplote, otrasoch či náklonoch paliet.V krajine bude dojčenskú vodu Zlatíčko dodávať distribučná spoločnosť Tianju Group, ktorá momentálne pokrýva 5 čínskych provincií od severozápadnej až po severovýchodnú Čínu so zámerom stať sa čínskym lídrom v oblasti dojčenských a minerálnych vôd.