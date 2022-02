Poľskí futbalisti odmietajú nastúpiť proti Rusku, chcú jednotné stanovisko v boji proti agresorom

Nemôžu predstierať, že sa nič nedeje

Zápasy musia presunúť na neutrálnu pôdu

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Poliaci odmietajú nastúpiť proti Rusom v blížiacom sa kvalifikačnom zápase semifinále play-off o postup na majstrovstvá sveta vo futbale, ktoré sa uskutočnia v závere roka v Katare. Zápas majú odohrať 24. marca na štadióne Dinama v Moskve.Ide o reakciu prezidenta Poľského futbalového zväzu Cezaryho Kuleszu na ruskú vojenskú inváziu na Ukrajinu. Kulesza prostredníctvom Twitteru oznámil, že Poliaci zároveň rokujú s ostatnými futbalovými federáciami, aby prijali jednotné stanovisko v boji proti ruským agresorom. "Eskalácia agresie nás nesmie nechať ľahostajnými. Už žiadne slová, je čas konať!" napísal Kulesza.Na tieto slová prvého muža poľského futbalu zareagoval aj hviezdny útočník Robert Lewandowski . "Je to jediné správne rozhodnutie," vyhlásil kanonier Bayernu Mníchov a poľskej reprezentácie."Neviem si predstaviť hrať zápas s ruským národným tímom v situácii, keď pokračuje ozbrojená agresia na Ukrajine. Je jasné, že ruskí futbalisti a fanúšikovia za to nenesú zodpovednosť, ale nemôžeme predstierať, že sa nič nedeje," dodal nositeľ ocenenie pre najlepšieho svetového futbalistu podľa FIFA.Očakáva sa, že podobný postoj ako Poliaci zaujmú aj Švédi a Česi, ktorí si to rozdajú medzi sebou rovnako v semifinále play-off o MS 2022 a víťaz tohto zápasu podľa rozpisu narazí na lepšieho zo súboja Rusko - Poľsko. Medzinárodná futbalová federácia zatiaľ verejne nereagovala na postoj poľskej strany, ale Európska futbalová únia už svoj názor vyjadrila. V súvislosti s piatkovým žrebom vyraďovacej časti Európskej ligy a Európskej konferenčnej ligy UEFA vyhlásila, že ruské a ukrajinské tímy musia svoje domáce zápasy v klubových aj reprezentačných súťažiach presunúť do iných krajín, čiže na neutrálnu pôdu.Situácia s Rusmi zaváňa rovnakým precedensom, aký sa zrodil v roku 1992 v súvislosti s vtedajšou Juhosláviou. FIFA aj UEFA vtedy vylúčili Juhosláviu zo svojich súťaží po sankciách uvalených Organizáciou spojených národov po vypuknutí vojny na Balkáne. Pamätným je najmä fakt, že Dáni sa vtedy dostali na záverečný turnaj majstrovstiev Európy do Švédska ako náhradníci za potrestaných Juhoslovanov a šokujúco vybojovali titul.