Samuel Buček má skvelú formu a zaznamenal tretí hetrik sezóny, hokej je podľa neho najmä o hlave

26.2.2022 (Webnoviny.sk) - Samuel Buček má životnú formu a už to aj sám priznáva. Hokejisti Nitry vyhrali v piatok v Prešove 4:3 po predĺžení a všetky štyri góly hostí vrátane víťazného boli aj dielom Bučeka. Nitriansky odchovanec skompletizoval v 59. sekunde predĺženia tretí hetrik sezóny, predtým pridal asistenciu pri treťom góle hostí.V posledných piatich zápasoch nazbieral 15 bodov za 9 gólov a 6 asistencií. Celkovo má na konte 57 bodov, z toho 36 gólov. V oboch základných štatistikách bodovania je dva týždne pred koncom základnej časti na čele Tipos extraligy."Momentálne mám asi zatiaľ najlepšiu formu a verím, že mi vydrží. Dúfam, že mi to takto pôjde aj v play-off. Máme výborné mužstvo a určite chceme úspešnú sezónu. Takáto sila a dobrá partia sa zíde málokedy,“ skonštatoval Samuel Buček na webe hockeyslovakia.sk.Dvadsaťtriročný útočník, ktorý sa nedostal do nominácie Craiga Ramsayho na ZOH do Pekingu, je vďačný spoluhráčom aj vlastnej psychickej pohode. "Hokej je najmä o hlave. Len dvadsať percent je o životospráve či tréningoch. Desať je viera a tých 70 percent je pre mňa hlava. Teraz tú psychickú pohodu mám a body to iba odzrkadľujú," doplnil Buček. Na margo zápasu v Prešove ešte dodal: "Chceli sme tri body, ale za hru predvedenú v prvých dvoch tretinách sme si ich nezaslúžili."Zatiaľ čo Nitra po piatom víťazstve v sérii je na treťom mieste tabuľky stále v hre o víťazstvo v základnej časti, Prešov po dlhom čase klesol na predposlednú jedenástu priečku. Prešovčania prehrali piatykrát z ostatných šiestich zápasov a o skóre sú už horší ako hráči Nových Zámkov. "Nebol to zlý výkon, ale utekajú nám body a to je škoda. Zaslúžili sme si viac. Poznáme situáciu v tabuľke a chceme sa udržať v prvej desiatke. K tomu však potrebujeme body,“ povzdychol si útočník Prešova Viliam Čacho Najbližšie sa Prešovčania už v nedeľu predstavia na ľade druhého tímu tabuľky Slovana Bratislava. A to znova nebude ľahký zápas. "Určite neskladáme zbrane. Máme ešte jeden zápas k dobru a pred nami je veľa domácich duelov. Doma hráme lepšie ako vonku a chceme byť úspešní," doplnil Čacho na webe Slovenského zväzu ľadového hokeja.