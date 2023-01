Poľskí lídri diskutujú o možnosti dodania tankov Ukrajine, Varšava však do toho sama nepôjde

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Poľský prezident Andrzej Duda , premiér Mateusz Morawiecki a niekoľkí ministri sa v pondelok stretávajú, aby prediskutovali bezpečnostné záležitosti.Prezidentský poradca Paweł Szrot uviedol, že na agende stretnutia je aj požiadavka Kyjiva o dodanie tankov Leopard 2 nemeckej výroby, ktoré okrem iných používa aj Poľsko.Ak by sa Varšava rozhodla odovzdať obmedzený počet tankov Leopard, bolo by to „iba v rámci širokej dohody a záväzku iných krajín, ktoré tieto tanky majú“, vysvetlil Szrot.Zdôraznil, že pri takomto rozhodnutí je treba vziať do úvahy aj bezpečnosť Poľska.Morawiecki v sobotu povedal, že sa s Dudom zapojili do medzinárodných rozhovorov „širšej koalície“ o ťažkých tankoch pre Ukrajinu, ale že Varšava nebude postupovať v potenciálnych dodávkach sama.