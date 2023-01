Predajom svojich dronov Rusku môže Irán prispievať k vojnovým zločinom na Ukrajine, vyhlásil Bidenov poradca

9.1.2023 (Webnoviny.sk) - Irán môže predajom smrtiacich dronov Rusku na použitie vo vojne na Ukrajine „prispievať k rozsiahlym vojnovým zločinom“.V pondelok to novinárom povedal poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan Jeho vyjadrenie nenaznačilo zmenu v politike USA, je však jedným z najostrejších vyhlásení Washingtonu voči Iránu, odkedy začal dodávať zbrane Rusku na podporu jeho vojny.Sullivan, ktorý je s americkým prezidentom Joeom Bidenom na ceste v Mexiku, povedal, že Irán sa rozhodol „ísť po ceste, kde sa ich zbrane používajú na zabíjanie civilistov na Ukrajine a úsilie uvrhnúť mestá do chladu a tmy, čo z nášho pohľadu stavia Irán na miesto, kde by mohol potenciálne prispieť k rozsiahlym vojnovým zločinom“.Poradca poukázal na európske a americké sankcie voči Iránu zavedené po tom, čo USA minulý rok odhalili predaj iránskych zbraní Rusku, ako na príklad toho, ako sa snažia „sťažiť tieto transakcie“.Uznal však, že „spôsob, akým ich v skutočnosti fyzicky vykonávajú, spôsobuje, že fyzický zákaz je výzvou“.