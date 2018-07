Poľskí poslanci schválili zákon umožňujúci väčšiu kontrolu súdnictva

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Varšava 21. júla (TASR) - Poľskí poslanci prijali v piatok zákon, ktorý vládnej strane Právo a spravodlivosť (PiS) uľahčí vymenovávanie predsedu a ďalších členov Najvyššieho súdu a umožní jej ovplyvňovať prácu sudcov nižších súdov. Informovala o tom agentúra AP.Najnovšiu právnu normu v rámci reformy súdnictva, ktorou poľskí vládnuci konzervatívci vyvolali pobúrenie opozície i kritiku Európskej únie, schválili v 460-člennej dolnej komore parlamentu, Sejme, pomerom hlasov 230:24. Zákon ešte potrebuje súhlas Senátu a podpis prezidenta Andrzeja Dudu.PiS argumentuje, že zmeny v súdnictve sú zamerané na jeho zefektívnenie a odstránenie sudcov z éry komunizmu. Kritici sa však obávajú oslabenia nezávislosti súdov.Pred budovou parlamentu sa aj v piatok zišli oponenti vlády na ďalšom proteste. Opoziční poslanci v búrlivej debate uviedli, že PiS dáva smrtiaci úder poľskej justícii.Prezident Duda skôr v priebehu piatka vyjadril nádej, že získa súhlas s vypísaním novembrového referenda o tom, či by poľská ústava mala byť zmenená - a ak áno, do akej miery.Duda, podľa ktorého ústava z roku 1997 potrebuje revíziu, žiada Senát, aby schválil na 10.-11. novembra referendum s desiatimi otázkami. Patrí k nim to, či by ústava mala potvrdiť členstvo Poľska v EÚ a NATO, jeho kresťanské korene, rodinnú politiku súčasnej pravicovej vlády, ako aj právo každého na prácu.