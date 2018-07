Piliere diaľničného mosta D4 môžu byť nebezpečné, varujú vodáci

Ilustračné foto Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 21. júla (TASR) – Pri výstavbe diaľničného mosta D4 cez Dunaj sa má použiť konštrukcia pilierov, ktorá nebola nikde na svete použitá na riekach s rýchlosťou toku podobnou Dunaju v okolí Bratislavy a môže byť životu nebezpečná pre plavcov vo vode a pre malé plavidlá. Tvrdí to Asociácia bratislavských vodáckych klubov (ABVK), ktorá na to upozornila TASR. Stavebník a aj úrady to však odmietajú.V prebiehajúcom stavebnom konaní k výstavbe diaľničného mosta nultého obchvatu cez Dunaj zistila asociácia, že piliere mosta cez Dunaj, ktoré boli súčasťou projektovej dokumentácie schválenej v územnom rozhodnutí, boli nahradené konštrukciou pilierov mosta osadených priamo v Dunaji. "tvrdí ABVK.Technické riešenie pilierov mosta považuje za nebezpečné, pretože vďaka nemu môže dôjsť k zachytávaniu brvien či stromov a spôsobeniu kolíznych situácií s malými plavidlami či plavcami.upozorňujú vodáci.Konzorcium, ktoré diaľnicu D4 a rýchlostnú cestu R7 stavia, pre TASR uviedlo, že súlad riešenia s územným rozhodnutím bol preukázaný vydaním záväzného stanoviska okresným úradom.uviedlo konzorcium. Obavy zo strany ABVK sú podľa stavebníka neodôvodnené, nemajú žiadne technické opodstatnenie a neboli preukázané žiadnou hydraulickou analýzou alebo štatistikou.Ministerstvo dopravy pre TASR uviedlo, že koncesionár v rámci optimalizácie menil technické riešenie dunajského súmostia. Na tieto zmeny, ktoré boli súčasťou predloženej ponuky, momentálne zhotoviteľ získava potrebné povolenia a bude si odsúhlasovať aj zmeny stavby pred dokončením.uviedlo ministerstvo pre TASR.Stavba však nie je podľa rezortu pozastavená. Vo veci stavebných prác v súvislosti s osadením pilierov v toku Dunaja ministerstvo vykoná štátny stavebný dohľad.Dopravný úrad pre TASR skonštatoval, že varovanie ABVK pred nebezpečným technickým riešením pilierov nie je ničím preukázané.uviedol úrad.