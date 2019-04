Poľskí učitelia štrajkujú za vyššie platy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Varšava 8. apríla (TASR) - Učitelia v rôznych častiach Poľska vrátane Varšavy, Krakova či Poznane uposlúchli v pondelok výzvu odborov a prerušili svoju prácu, aby si vymohli lepšie pracovné podmienky a vyššie mzdy.Pedagógovia na stovkách škôl vstúpili do časovo neohraničeného štrajku po tom, ako niekoľkodňové rokovania s vládou nepriniesli splnenie ich požiadaviek, informovali tlačové agentúry DPA a AP. Zväz poľských učiteľov (ZNP) ako spoluorganizátor akcie sa snaží presadiť 30-percentné zvýšenie miezd, ktoré by sa tak mali dostať na úroveň celonárodného priemeru.Nástupný plat učiteľa dosahuje v Poľsku v prepočte často iba zhruba 410 eur v čistom, upozorňuje ZNP s tým, že zárobok zostáva pomerne nízky aj po odpracovaní niekoľkých rokov a získaní dodatočnej kvalifikácie. Podľa údajov poľského štatistického úradu vychádzala v krajine v roku 2018 priemerná čistá mesačná mzda na zhruba 870 eur.Učitelia požadujú celkové zvýšenie výdavkov na školstvo." uviedol učiteľský zväz. Protest sa podľa neho skončí až po dosiahnutí dohody s vládou, ktorej ponuku na 15-percentné zvýšenie platov vyjednávači odmietli.Prebiehajúci štrajk pedagógov je v prípade Poľska prvým tohto rozsahu od roku 1993. Koná sa navyše v čase, keď zostáva iba niekoľko dní do záverečných skúšok na základných a stredných školách, a niekoľko týždňov pred voľbami do Európskeho parlamentu, ktoré majú pre poľskú vládu zásadný význam, upozornila AP.