Londýn sprísnil normy pre emisie v centre a zvýšil poplatky za vjazd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 8. apríla (TASR) - Vodičom v Londýne bude hroziť pokuta až 160 libier (186,18 eura), ak nezaplatia nový poplatok za vjazd do zóny s "ultra-nízkymi" emisiami (Ultra-Low Emission Zone, ULEZ). Úrady v britskej metropole totiž v pondelok predstavili nové, "najprísnejšie emisné normy pre autá" na svete.Emisná zóna bude fungovať v centre Londýna 24 hodín denne, sedem dní v týždni, vyhlásil londýnsky starosta Sadiq Khan, ktorý označil zavedenie ULEZ za „medzník pre mesto".Toxický vzduch v meste je podľa neho neviditeľný zabijak, zodpovedný za najväčšie zdravotné problémy súčasnej generácie.Systém ULEZ vychádza z európskych noriem pre oxidy dusíka a tuhé častice z motorových vozidiel.Benzínové vozidlá, ktoré nespĺňajú normy Euro 4 a vozidlá s naftovým motorom, ktoré nespĺňajú normy Euro 6, budú musieť zaplatiť denný poplatok 12,50 GBP navyše k už existujúcemu poplatku za vjazd do centra vo výške 11,50 GBP.Vodiči nákladných vozidiel, autobusov a autokarov, ktoré nespĺňajú normy ULEZ, zaplatia až 100 GBP za deň. Pokutu vo výške 160 GBP dostanú vodiči, ktorí neuhradia nový poplatok.Znečistenie ovzdušia môže mať vážne zdravotné dôsledky pre vývoj dieťa, upozornil profesor Jonathan Grigg z Royal College of Paediatrics and Child Health. Spresnil, že znečistenie zvyšuje riziko astmy a pľúcnych infekcií.Približne 50 % znečistenia pritom pochádza z cestnej premávky a 45 % z naftových motorov, takže zavedenie ultra nízkej emisnej zóny v Londýne je veľmi vítané, dodal Grigg.Znečistenie predstavuje vážny problém pre ľudí na celom svete. Podľa Svetovej zdravotnej organizácie (WHO) zomrie každý rok 4,2 milióna ľudí na následky znečistenia. Až 91 % populácie planéty žije v oblastiach, kde kvalita ovzdušia prevyšuje limity WHO.(1 EUR = 0,85938 GBP)